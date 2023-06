Bebé que falleció deshidratada por abandonó en Estados Unidos era hija de un ecuatoriano

Kristel Candelario, de 31 años, abandonó a su hija de 16 meses de edad en su casa en Cleveland (Ohio). La infante falleció por deshidratación, por ello la fémina fue acusada por delito en primer grado; el padre de la bebé (un ecuatoriano) solicitó una visa humanitaria para recuperar los restos.

En una entrevista para Telemundo, Henry García (padre de la víctima) señaló que era su sangre y lo único que ha hecho hasta la fecha es llorar por el despiado hecho suscitado días atrás en Estados Unidos.

“Era mi sangre, la sangre de ella. Hacerle eso a una niña de un año y seis meses. Es mi hija y fue desastroso. Hasta el día de hoy no he probado un pan (...) Lo único que me ha pasado es llorar y llorar”, comentó al citado medio.

El sujeto pide una visa humanitaria al país norteamericano para recuperar el cuerpo de su hija y brindarle sepultura. Respecto a la responsable, el compatriota la conoció mediante Facebook y tuvieron un encuentro cuando compartieron en República Dominacana.

Kristel Candelario, de 31 años, Internet

No era la primera vez que abandonó a su hija

Calendario se fue de vacaciones para visitar Detroit, Michigan y Puerto Rico, dejando a la infante por 10 días abandonada en su casa. A pesar del desalmado acto, esta no fue la única vez que cometía una acción similar.

Suleym e Iris, vecinos de Kristel, comentaron que meses atrás también pidió que cuidarán de sus bebé por un fin de semana pero ella desapareció por más de un mes.

Cuidaron de la niña durante mes y medio. Luego hubo más veces, tantas que Jailyn ya la llamaba ‘mamá'. “No se merece lo que le pasó. Era increíble y realmente adorable y la echo mucho de menos”, ha declarado esta vecina; la fémina, actualmente, debe pagar una fianza de un millón de dólares para salir de prisión.