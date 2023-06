La comunidad LGBTIQ+ no cambiará su lugar de desfile a pesar de la sugerencia de la alcaldía de Guayaquil Metro Ecuador

La marcha por el Día Internacional del orgullo LGBTIQ+ ha levantado polémica en estos últimos días debido a la sugerencia que hizo la alcaldía de Guayaquil. En un principio, se tenía previsto que este desfile se realice en el centro de la ciudad y más bien lo puedan realizar en el Parque Samanes. Ante esto, el máximo representante de la comunidad LGBTIQ+ expresó que no tolerarán su discriminación.

“Ni en las administraciones más adversas, como las de Jaime Nebot o Cynthia Viteri, conocidas por los guayaquileños como conservadoras, la población LGBTIQ+, familiares, amigos y aliados, han sido desplazados, menoscabados o denigrados”, indicó uno de los máximos representantes de la comunidad LGBTIQ+.

¿Qué indicaron las autoridades?

Mediante su cuenta de Twitter, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez aclaró que se solicitó un informe sobre si el evento generaría impacto vial en el entorno de la ruta propuesta al Ing. Víctor Ponce, director de la dirección de uso del espacio y vía pública, y al Myr. Manolo Agurto (Director de control de tránsito de la ATM).

Para aclarar:



Adjunto los 3 oficios de la Asociación Silueta X, con sus respectivos requerimientos. Así mismo, el oficio de traslado del Ing. Víctor Ponce, director de la dirección de uso del espacio y vía pública al Myr. Manolo Agurto ( Director de control de tránsito de la… https://t.co/M8GF3HdVMn pic.twitter.com/zDUcfgVwao — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) June 21, 2023

“En base al análisis, la Ing. María Belén Zambrano (Jefa de la ocupación de la Vía Publica), le contesta a la Asociación Silueta X, que no es procedente y, se sugiere que el evento sea realizado en la Av. Paseo del parque, del parque Samanes - carriles centrales, debido a que cuenta con una distancia de 2,5 km. Por supuesto, con el respaldo de la ATM y CSCG, para precautelar el orden”, se lee en su cuenta cuenta de Twitter.

El alcalde precisó que su alcaldía no está en contra de ningún evento, ni de ninguna agrupación en general. “Los espacios públicos son de los ciudadanos, simplemente tenemos que precautelar el orden y control. Nosotros como MIMG, tomamos decisiones pensando en la colectividad en general, siempre con objetividad, no nos oponemos a la realización de ningún evento en particular, siempre que se maneje dentro del orden y recomendaciones técnicas que las autoridades locales dispongan”.