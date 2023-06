Alcaldía de Guayaquil sugirió la marcha LGBTIQ+ se realice en el Parque Samanes

Las organizaciones que conformamos la gestión, coordinación y comité oficial del Orgullo Guayaquil anunciaron su preocupación ante la negativa por parte del Municipio de Guayaquil del permiso al desfile anual del Orgullo Guayaquil en la avenida 9 de octubre por “el gran impacto al tránsito vehicular”. Sin embargo sugirió que el evento se lleve a cabo en la avenida Paseo del Parque Samanes, en el norte de la urbe.

A marchar al parque. La alcaldía de @aquilesalvarez no da permiso para la marcha del orgullo gay por la avenida 9 de Octubre, debido al impacto que generaría en el tráfico. Recomienda hacer la manifestación en el parque Samanes. #Guayaquil pic.twitter.com/EQw9phBO6u — LaHistoria (@lahistoriaec) June 21, 2023

Mediante su cuenta de Twitter, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez aclaró que se solicitó un informe sobre si el evento generaría impacto vial en el entorno de la ruta propuesta al Ing. Víctor Ponce, director de la dirección de uso del espacio y vía pública, y al Myr. Manolo Agurto (Director de control de tránsito de la ATM).

“En base al análisis, la Ing. María Belén Zambrano (Jefa de la ocupación de la Vía Publica), le contesta a la Asociación Silueta X, que no es procedente y, se sugiere que el evento sea realizado en la Av. Paseo del parque, del parque Samanes - carriles centrales, debido a que cuenta con una distancia de 2,5 km. Por supuesto, con el respaldo de la ATM y CSCG, para precautelar el orden”, se lee en su cuenta cuenta de Twitter.

El alcalde precisó que su alcaldía no está en contra de ningún evento, ni de ninguna agrupación en general. “Los espacios públicos son de los ciudadanos, simplemente tenemos que precautelar el orden y control. Nosotros como MIMG, tomamos decisiones pensando en la colectividad en general, siempre con objetividad, no nos oponemos a la realización de ningún evento en particular, siempre que se maneje dentro del orden y recomendaciones técnicas que las autoridades locales dispongan”.

Para aclarar:



Adjunto los 3 oficios de la Asociación Silueta X, con sus respectivos requerimientos. Así mismo, el oficio de traslado del Ing. Víctor Ponce, director de la dirección de uso del espacio y vía pública al Myr. Manolo Agurto ( Director de control de tránsito de la… https://t.co/M8GF3HdVMn pic.twitter.com/zDUcfgVwao — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) June 21, 2023

Según la Asociación Silueta X, el parque actualmente se encuentra descuidado, sin luces, pero sobre todo altamente peligroso. “Esperamos que la presente sea una falta de entendimiento técnico y de desconocimiento de la ATM, en elaborar un plan de contingencia vial, que ha sido desarrollado durante años en las administraciones anteriores sin ningún problema. Así mismo, apelamos a la comprensión del nuevo alcalde Aquiles Alvarez, sobre un evento que no es coyuntural y que responde a una programación anual que se ha convertido en atracción turística a nivel internacional, desde la ciudad de Guayaquil”, expresó el colectivo.