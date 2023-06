La periodista Verónica Ibarra denunció que su agresor todavía tiene inmunidad diplomática: “no podemos continuar con los trámites”

En las últimas horas la periodista Verónica Ibarra volvió a romper el silencio debido a que denunció que los respaldos por parte del Gobierno ecuatoriano han sido nulos. Solo ha recibido llamadas y de quien reconoce todo el trabajo en su apoyo, es de Panamá. Además, según la comunicadora, parte de los trámites estarían en demora debido a que su expareja, a quien señala como su agresor, todavía tiene inmunidad diplomática.

[ -Lea también: “El gobierno ecuatoriano no ha movido un dedo”: cómo avanza el caso de la periodista Verónica Ibarra tras denuncia de violencia ]

“Tengo entendido que han trabajado durante muchísimos años juntos, que son considerados una familia, tiene lazos bastante fuertes, no solamente con el embajador, sino con el hijo que es Juan Fernando Flores que es consejero presidencial. Entonces yo lo que he visto que se han unido los poderes aquí y se han convertido en un escudo para darle no inmunidad, sino impunidad”, señaló Ibarra para La Posta.

Asimismo, agregó: “nada se ha hecho, porque no le han levantado la inmunidad diplomática. Mientras no le levanten la inmunidad diplomática no me pueden dar medidas de restricción. Osea no puedo pedir que haya una orden de alejamiento. No puedo solicitar a las autoridades de la policía y de la Fiscalía que me acompañen a lo que era mi vivienda para sacar las cosas de mi bebé, de mi hermana, mías, de mi hija”.

‼️#URGENTE

Verónica Ibarra denuncia que su agresor todavía tiene inmunidad diplomática y que es muy cercano al embajador de Ecuador en Panamá y al Consejero presidencial Juan Fernando Flores. “Se han unido los poderes y se han convertido en un escudo para darle impunidad”, señaló pic.twitter.com/YR0Grea20m — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) June 19, 2023

Además señaló que no puede continuar con unos trámites que requieren, debido a que la Embajada del Ecuador no ha anunciado de forma escrita a la Fiscalía General del Estados, el levantamiento de esta inmunidad diplomática.

¿Qué dice la Cancillería?

Respecto al tema la Cancillería del Ecuador anunció en un reciente comunicado que Enrique Gómez, expareja de Verónica Ibarra, una vez que la cartera de Estado tuvo conocimiento del caso, se dispuso el cese inmediato de sus funciones y retorno al país.

“Al momento, el exfuncionario se encuentra gestionando sus documentos administrativos desde su domicilio a fin de dar por finiquitadas sus funciones”, informó la Cancillería.

#Comunicado | Cancillería del Ecuador gestionó y acompañó a la señora Verónica Ibarra en su primera audiencia de mediación: pic.twitter.com/m6A1bI6Mp3 — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) June 19, 2023

Además, dieron a conocer que se gestionó y acompañó a la periodista a su primera audiencia de mediación, cuestión que fue desmentida hacer por Verónica Ibarra, quien señaló lo siguiente: “Insisto ni mis hijos, ni yo, hemos recibido ayuda por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni de la Embajada”.