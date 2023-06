“El gobierno ecuatoriano no ha movido un dedo”: cómo avanza el caso de la periodista Verónica Ibarra tras denuncia de violencia

Hace poco se hizo pública la denuncia que hizo en sus redes sociales la reconocida periodista ecuatoriana, Verónica Ibarra. La comunicadora denunció que fue víctima de su pareja, un trabajador y mano derecha del embajador de Ecuador en Panamá, de quien aseguró que la está atacando y amenaza con quitarle sus hijos. Difundió el clip con el objetivo de que el Gobierno lo respaldara. Sin embargo, al momento Ibarra aseguró que no fue así.

[ -Lea También: Periodista ecuatoriana se escondió para evitar ser víctima de maltrato por parte de su esposo ]

“Yo he recibido por parte del gobierno de Panamá apoyo psicológico, apoyo jurídico, he recibido leche, fórmula para mi bebé, he recibido pañales, cosas de aseo básico. Yo digo, todas esas cosas debería estar haciendo mi país, no un país extranjero. Por qué nos han dejado solas, por qué no se han pronunciado diciendo la verdad, no han hecho nada”, aseguró Verónica en una entrevista para La Posta.

De acuerdo con la periodista, su caso ha tenido mayor difusión en Panamá, y en organismos internacionales, quienes le estarían dando seguimiento a su situación.

‼️#URGENTE

“El gobierno ecuatoriano no ha movido un dedo para ayudarnos, no le ha importado que estemos en indefensión”, asegura la periodista Verónica Ibarra, quien denunció a un exfuncionario diplomático de la Embajada de #Ecuador en #Panamá, por violencia.

▶️ @LaPosta_Ecu pic.twitter.com/XVrtSm5no1 — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) June 19, 2023

“Es un caso que podría estar marcando precedentes sobre qué es lo que puede pasar con las mujeres a nivel diplomático. Sin embargo, al Gobierno ecuatoriano no le ha interesado, no ha movido un solo dedo y no le ha importado que nosotros estemos aquí en indefensión. (...) Esto me pasa a mí el día de hoy, a quien le puede pasar el día de mañana. No hay quien nos apoye y si las autoridades quieren callarse, y silenciar un caso simplemente tiene el poder político y económico para que algo se hunda en el silencio”, agregó.

Por otro lado, la Cancillería del Ecuador aseguró que continúa brindando apoyo y soluciones en el caso.

De acuerdo con la cartera de Estado, la gestión realizada entre las Cancillerías del Ecuador y Panamá permitió que instituciones como el Ministerio de la Mujer de Panamá brinde todo su apoyo y asistencia en este caso.

Además, designó a dos funcionarios de la Subsecretaría de la Comunidad Ecuatoriana Migrante, para que estén pendientes de la situación de Verónica Ibarra.

#Comunicado | Cancillería del Ecuador gestionó y acompañó a la señora Verónica Ibarra en su primera audiencia de mediación: pic.twitter.com/m6A1bI6Mp3 — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) June 19, 2023

Asimismo, señaló que se han activado protocolos para evaluar la vulnerabilidad social y psicológica de la familia, con el fin de proporcionar el apoyo para un retorno asistido al Ecuador.

De igual manera, explicaron que el menor tiene nacionalidad panameña, por lo que se le ha ofrecido respaldo y medidas de seguridad, incluyendo el acompañamiento del Jefe de Misión y de la agregada policial, para que Verónica Ibarra pueda acudir a la Embajada y registrar al menor.

Hasta la fecha, no ha hecho uso de esta opción por lo que se ha solicitado a la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación información para facilitarle la gestión.

Sin embargo, la periodista volvió a recalcar en un nuevo video que no ha recibido respaldo por parte de las autoridades nacionales:

“Insisto ni mis hijos, ni yo, hemos recibido ayuda por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni de la Embajada”, aseguró.