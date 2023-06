Revelan los chats de la madre que intentó vender a su bebé en Facebook por 100 mil dólares

Una publicación en redes sociales que trascendió a nivel internacional fue la alerta que recibió nuestro país por parte del FBI y que se coordinaron con la Embajada de ese país y la Policía Nacional para dar con la detención de Mayra S., quien no recibió prisión preventiva por intentar vender a su bebé de seis meses.

Según publicó TC Televisión quien indicó haber accedido a una parte del chat de la madre, se conoció lo siguiente:

-Madre: No tengo todo el día. Te envié la información para el pago hace 11 horas. Simplemente no te importa el hecho de que la bebé a la que llamas tu hija no esté comiendo correctamente, no esté durmiendo bien. No esté siendo atendida adecuadamente en absoluto.

-Comprador: Estoy tratando de agilizar esa transferencia, estoy haciendo lo mejor que puedo.

Mayra S., oriunda de Guaranda, provincia de Bolívar llegó a Quito hace un tiempo y se escondía en diferentes domicilios para evitar ser descubierta. La mujer todavía se mantiene en calidad de sospechosa por el delito de trata de personas y recibió medidas cautelares. La jueza del caso no decidió darle prisión preventiva hasta conocer todas las pericias del teléfono de la mujer.

Este caso causó conmoción en el país, debido a que la bebé no estaba inscrita en el Registro Civil. Un ciudadano estadounidense dio la alerta al FBI, quien se contactó con la embajada de ese país para alertar el hecho. La mujer se movía de direcciones para no ser descubierta pero por los rastros que dejaba en Facebook se logró su detención en el sector de Quito Tenis, norte de la capital.

Se conoció que el padre de la bebé no está involucrado en el caso, según indicó la detenida, pero que sí mantenía contacto con él.

La menor no estaba inscrita en el Registro Civil. Fue trasladada a una casa de acogida regentada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) con medidas cautelares.