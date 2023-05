Periodista e influencer sufrió atentado cuando se encontraba realizando labor social en Manabí

El hecho sucedió la tarde de este lunes 29 de mayo, cuando la periodista e influencer, Kenya Vélez, sufrió un atentado cuando se encontraba realizando labor social en San Plácido, Portoviejo, en la provincia de Manabí.

Según señalan medio locales y digitales, Vélez se encontraba junto con su equipo de trabajo realizando varias labores sociales entregando víveres.

Sin embargo, unos sujetos lanzaron una piedra contra el vehículo, provocando el destrozo de la ventana del copiloto, además de dejarle un mensaje amenazante donde se puede leer: “ocúpate de tus abuelos, no ajenos”.

Periodista leyendo el mensaje que fue arrojado junto con la piedra. Imagen: redes sociales

Asimismo, en otra de las fotografías se puede observar al interior de la camioneta azul varios víveres regados, como si alguien los hubiera destrozado o robado.

Mensaje que le dejaron a Kenya Vélez. Imagen: redes sociales

El hecho se puso en conocimiento de la Policía Nacional, quienes iniciaron una investigación del caso. De primera mano se conoce que quienes habrían ejecutado el atentado serían familiares de las personas de la tercera edad que recibían ayuda por parte de la periodista, quienes no estarían de acuerdo con labor social.

Víveres destrozados al interior del vehículo. Imagen: redes sociales

