La experiencia paranormal que vivió participante de un reality show en una ducha al interior de donde se graban los episodios

Se trata del reality show colombiano “Desafío The Box”. Participantes aseguran haber vivido varias experiencias paranormales al interior en el lugar donde se realizan las grabaciones. Recientemente, una de las participantes señaló que fue víctima de un hecho paranormal mientras ella se encontraba en la ducha.

Asimismo, los medios locales señalan que los televidentes quedaron sorprendidos cuando se dio a conocer que se estaban realizando varios actos de brujería en la ciudad de las Cajas, lugar donde se desarrolla el reality.

Mai, una de las participantes, dio a conocer que vivió un momento espeluznante. A uno de sus compañeros fue a quien le reveló el momento de terror que vivió en el interior del baño.

“Les voy a decir algo que me pasó ahora en el baño. Yo me estaba duchando y el asiento se ha movido así”, indicó la concursante mientras con sus manos trataba de retratar los sucedido.

Sorprendida por lo que le sucedió, Mai decidió acercarse al objeto que se movió para poder comprobar si el asiento era fácil de que se mueva con la mínima brisa o viento. Sin embargo, pudo comprobar que necesita ser sujetada para moverse.

Sus compañeros señalaron que tal vez el movimiento se produjo por el desnivel. Aunque algunos dudan de este testimonio no sería la primera vez que sucedería un hecho de carácter paranormal.

Las dos presentadoras del reality señalaron en una entrevista que en los anteriores capítulos aseguraron que existe la presencia de una supuesta bruja que habita en el territorio donde se hicieron las grabaciones del reality show.

Presentadoras del reality show "Desafío The Box". Imagen: captura de pantalla de Instagram

Presumen que la entidad que acosa a los participantes es la misma que también causó terror a las presentadores y el personal de producción que trabaja en el tras cámaras.

“Creo que tengo una bruja en el camerino (...) Dentro de lo que se rumora en la producción del Desafío, se dice que hay una bruja, cosa que no sabía. Menos mal no sabía porque no sé si hubiera aceptado este trabajo”, fue su testimonio.