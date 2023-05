¿Era una perrita o un demonio? Joven vivió experiencia paranormal al interior de una morgue

Un dia normal revisando mi galeria de videos, me encuentro con un detalle justo al finalizar la grabacion. Para los que no saben mi perrita pelusa fallecio hace mas de un año, (tenia 14 años aprox) la extraño y siempre la recuerdo, se me a aparecido en sueños y creo que ella fue la que me visitó en mi trabajo, no lo veo como algo malo, ni tengo miedo, me hace feliz que pueda manifestarse de esa forma ❤️ #fyppppppppppppppppppppppp #dog #paranormal