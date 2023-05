“Es un burla, es una estrategia más”: colectivos feministas reaccionan a inasistencia de abogados de Germán Cáceres a dictamen final

Adivinen quién es la madre, la mujer, la ciudadana qué no se calla, qué no se cansa, qué no claudica?@elizabethotaval por #MariaBelenBernal nadie se cansa!!



Porque esta lucha es por todas las silenciadas!!#YoNoTeOlvidoMariaBelen#JusticiaParaMariaBelen#NiUnaMenos pic.twitter.com/axdIlLZ8iD