¡Se viene el juicio final! El día y la hora donde se conocerá la sentencia condenatoria para Germán Cáceres

Hoy fue el tercer día que se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento sobre el femicidio de María Belén Bernal. La abogada de 34 años fue asesinada por su pareja, el expolicía Germán Cáceres, el pasado 11 de septiembre en los interiores Escuela Superior de la Policía Nacional ”Gral. Alberto Enríquez Gallo”. En esta diligencia más de varios testigos rindieron su versión en Complejo Judicial, ubicado al norte de Quito. Hoy se dio a conocer cuando será el juicio final.

[ -Lea También: Germán Cáceres confesó que estranguló a María Belén Bernal bajo los efectos del alcohol y no respondió preguntas ]

Así publicó la Fiscalía General del Estado (FGE) la tarde de este miércoles 17 de mayo: “Se suspende audiencia de juicio contra Germán C. y Alfonso C., procesados por el presunto femicidio de María Belén Bernal. El Tribunal convocó para el viernes 19 de mayo, a las 8:00. Las partes procesales deberán exponer sus alegatos finales”.

Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, indicó a Metro Ecuador que esta diligencia será el dictamen final donde se conocerá una sentencia condenatoria en contra de Cáceres. Por otro lado, en la convocatoria se conocerá el fututo de Alfonso C., quien es acusado por el presunto delito de omisión dolosa, en el crimen.

#ACTUALIZACIÓN | Se suspende audiencia de juicio contra Germán C. y Alfonso C., procesados por el presunto femicidio de #MariaBelénB. Tribunal convocó para el viernes 19 de mayo, a las 8:00. Las partes procesales deberán exponer sus alegatos finales. #FiscalíaConLasVíctimas — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 17, 2023

El Tribunal que está a cargo del caso está compuesto por tres jueces. Colectivos feministas que respaldan a la madre de María Belén, esperan que las autoridades tomen la decisión correcta respecto al caso que conmocionó al País.

Defensa de Cáceres señaló que su cliente “no es autor confeso”.

Pese a que el exteniente Germán Cáceres confesó en enero de este año que estranguló a María Belén, una vez que fue capturado y trasladado a la cárcel de máxima seguridad ‘La Roca’, su nueva defensa el abogado Sebastián Espinosa asegura que su cliente “no es autor confeso”.

“Queda claro que no están demostrando absolutamente nada. No es autor confeso (Germán Cáceres). La versión es libre y voluntaria y se puede cambiar. Por estrategia de defensa no les puedo comentar nada más”, indicó Espinosa el pasado lunes 15 de mayo.