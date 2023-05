Los posibles presidenciables tras la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso

A solo pocas horas de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretara muerte cruzada en el país, los diferentes partidos, actores y figuras políticas han puesto en la mesa la opción electoral para llegar en pocos meses a Carondelet. Desde tempranas horas, las diferentes vocerías, y desde las redes sociales, han dicho varios nombres que podrían estar en la posible contienda.

[ -Lea También: ¿La muerte cruzada en Ecuador puede quedar sin efecto? Asambleístas buscan auxilio en la Corte Constitucional ]

El primero en verse favorito en usar la banda tricolor y convertirse en jefe de Estado es el actual asambleísta, Fernando Villavincencio, quien en una entrevista para Ecuavisa, dijo lo siguiente:

“Yo he recibido el pedido de varios sectores como políticos, empresarios, líderes sociales, de que sea parte de una estrategia, de un río que llegue al mar, para a ese 80% de anticorreísmo, de gente que no quiere volver a un régimen de persecución, violencia y corrupción, podamos organizarlo y yo les he dicho que aquí estoy. Yo voy a ser parte de ese gran río para recoger todos los sentires para organizar una gran alianza social y política”.

FERNANDO VILLAVICENCIO ASEGURA QUE ES PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE ECUADOR



Lo anunció durante una entrevista que mantuvo esta mañana en Ecuavisa.



Villavicencio no descartó participar en las elecciones que debe convocar el CNE luego de decretarse la Muerte Cruzada. pic.twitter.com/JpugGpVhpH — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) May 17, 2023

Partido Social Cristiano

Por parte del PSC, Esteban Torres, asambleísta señaló que respecto a todo lo que rodea los posibles escenarios de la muerte cruzada, su partido está atento para las elecciones.

Es más, señaló que pese a que no existe una decisión oficial, el abogado y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, podría ser quien sea el favorito para ser candidato a la presidencia.

Jaime Nebot.

UNES- Revolución Ciudadana

Por parte del correísmo, los asambleístas que llevaron adelante el juicio político aseguraron que están resolviendo en reuniones internas quién podría ser el cuadro para llegar a Carondelet.

Entre esas opciones podría estar el excandidato Carlos Rabascall, quien tuvo su debut como candidato a la vicepresidencia de la República en 2021. Sin embargo, el partido todavía no ha confirmado nada.

Izquierda Democrática

De acuerdo a los rumores que circulan en las redes sociales, la ID podría lanzar a uno de los asambleístas de su partido para las posibles elecciones. Se trataría de Dalton Bacigalupo. Sin embargo, estarían por confirmar.

“La tercera vía”

En la mañana, Yaku Pérez se pronunció vía Twitter, donde catalogó como un “alivio” que el decreto de muerte cruzada, debido a que señala a la gestión del presidente Guillermo Lasso, como una pesadilla. Sin embargo, invitó a sumarse a sus seguidores a sumarse a la opción política denominada “tercera vía”.

“Ahora invitamos a construir una minga nacional. A construir la tercera vía real, sustentada en la deuda ecológica, en la deuda social, en al deuda ética. Es el momento de construir la opción presidencial de los más humildes, de la gente honesta, de los empobrecidos, de los 18 millones de ecuatorianos”, señaló Pérez.

Aunque es muy temprano, estos han sido los primeras figuras que han aparecido tras el dictamen de la muerte cruzada por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso. Las horas y los días determinarán los hechos que están próximos a ocurrir.