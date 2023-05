Fernando Villavicencio analiza ser candidato a la Presidencia de Ecuador

En una entrevista con Ecuavisa, el ex asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, confirmó que será un precandidato a la Presidencia de la República. Esto, después que el presidente Lasso firmara la muerte cruzada, disuelva la Asamblea Nacional y llame a elecciones anticipadas en los próximos siete días.

Cuando el periodista Juan Carlos Aizprúa le preguntó si será el próximo candidato a las elecciones que serán en el plazo de 90 días, Villavicencio respondió:

“Yo he recibido el pedido de varios sectores como políticos, empresarios, líderes sociales, de que sea parte de una estrategia, de un río que llegue al mar, para a ese 80% de anticorreísmo, de gente que no quiere volver a un régimen de persecución, violencia y corrupción, podamos organizarlo y yo les he dicho que aquí estoy. Yo voy a ser parte de ese gran río para recoger todos los sentires para organizar una gran alianza social y política”.

Y luego mencionó: “Sí es posible”.

Villavicencio no descartó participar en las elecciones que debe convocar el CNE luego de decretarse la Muerte Cruzada. pic.twitter.com/JpugGpVhpH — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) May 17, 2023

Fernando Villavicencio hará un anuncio en las próximas horas:

Ante eso, Villavicencio confirmó que se habrá un pronunciamiento en las próximas horas. Además, enfatizó que el no promovía la muerte cruzada para lanzarse como precandidato, sino: “que era el único instrumento para salvar la “poca” democracia”. Sin embargo, indicó que si hay mejores candidatos que él, no tendrá problema en hacerse a un lado, ya que el objetivo central es buscar una alianza para enfrentar al crimen organizado. “No podemos seguir arrodillados frente a la delincuencia, ni al narcotráfico”.

Cuando se le preguntó que es lo primero que necesita el país tras este nuevo anuncio, Villavicencio, dijo a su criterio que lo primero es: Seguridad y valentía.

“Valentía para enfrentar con el peso de la ley y de las armas al narcotráfico y al crimen organizado. Para enfrentar a esos delincuentes con cuello blanco que han saqueado al país”.

Cuando, Aizprúa le preguntó quien lo acompañarían en la contienda política, Villavicencio, mencionó que ha hablado con Viviana Febres Cordero, Diana Salazar, Patricio Carrillo, y con más sectores.