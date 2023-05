“Me agarraron del cuello, me insultaron”: El testimonio de la mujer que fue asaltada por estudiantes en el norte de Quito

La mujer que fue víctima de un asalto a mano de un grupo de estudiantes, rompió el silencio y narró lo sucedido. Ella asegura que sus asaltante sí son adolescentes de un colegio del norte de Quito.

Las cámaras de seguridad captaron el hecho violento que sucedió en el sector de Ponceano, donde se ve a los estudiantes planeando el delito. Segundos después, otra cámara captó a dos jóvenes, con uniformes de un plantel del sector, como se cruzan la calle e interceptan a una mujer con violencia para robarla.

Crucé la calle, caminé cinco pasos y de repente siento que me agarran del cuello. Insultándome, diciéndome palabras obscenas me exigían que le entregue todas mis cosas. Yo pedía a gritos auxilio y ahí sonó una alarma comunitaria, lo que me ayudó bastante

— Víctima de robo