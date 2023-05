¿Quiénes eran los policías que fueron asesinados en La Troncal?

Alrededor del medio día de este martes 2 de mayo, dos policías fueron asesinados en La Troncal, provincia de Cañar. Los uniformados fueron atacados cuando cumplían sus funciones. Mientras se encontraban a bordo de un patrullero, sujetos llegaron en un vehículo y balearon a los uniformados quienes perdieron la vida al instante. La Policía Nacional, para no dejar morir su memoria, les rindió un homenaje a los agentes que fueron víctimas del crimen organizado.

El Sargento Primero Iván Mauricio Alcivar. Tenía 43 años de edad y brindó sus servicio en la institución por alrededor de 21 años.

“Un compañero con grandes virtudes, con su vocación al servicio de la gente. Se lleva consigo mucho sueños y anhelos que llevaba en su corazón”, recuerda la Policía mediante un video.

Sargento Segundo Henry Vladimir Toalombo. Apenas tenía 37 años de edad y 16 años de servicio en la institución policial. Así lo recuerdan su institución:

“Hoy se va de nuestro lado con muchas metas sin cumplir. Siempre fue aguerrido y valiente; profesional y con una vocación de servicio impecable hasta el final”.

EN HONOR A NUESTROS COMPAÑEROS #IvánAlcivar y #HennryToalombo Cuando la vida de un policía se apaga, no sólo pierde su familia o la Institución, pierde el país, PERDEMOS TODOS. pic.twitter.com/m01klg14Qu

“Nuestros compañeros ya no podrán ver crecer a sus hijos. Ya no podrán llegar a casa donde sus padres siempre los esperaban. Ya no podrán abrazar a sus esposas. Ya se van de nuestro lado, dejándonos muchas preguntas sin respuestas. Se van de la manera más injusta. Dejándonos un doloroso silencio con su partida, pero con el compromiso de seguir de pie y firmes en nuestra misión como policías ecuatorianos”.

— Policía Nacional