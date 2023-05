“Deje así”: Pabel Muñoz se pronuncia tras inconvenientes en el Metro de Quito

Pabel Muñoz, Alcalde electo de Quito, se pronunció tras los inconvenientes suscitados en el Metro de Quito . La mañana de este martes 2 de mayo se dio inicio a la operación comercial. Pese a que la ciudadanía esperaba que todo fuera más rápido, los problemas no demoraron en aparecer. Largas filas, problemas en el sistema de recaudación, atrasos a las paradas fueron los motivos que causaron descontentos con el nuevo sistema de transporte . Es así, que el pronunciamiento de la autoridad entrante no se hizo esperar.

[ -Lea También: Pabel Muñoz dice que hará “la verdadera inauguración del Metro” ]

“Que las autoridades del Municipio minen más su credibilidad no es de mi incumbencia, pero lo que no puedo permitir es que afecten la esperanza y la confianza en el Metro de Quito. He sido claro en afirmar que sin un buen sistema de recaudo el Metro es como un carro de Fórmula 1 pero con llantas de bicicleta”, inició el texto el burgomaestre.

Asimismo, continuó: “las y los quiteños merecemos conocer lo correctivos que se implementarán de inmediato, cuántos trenes están operando en estas ‘pruebas’, cuántas ventanillas y cajeros están funcionando o cómo se cobró la tarifa diferenciada” .

“Dicen que colapsaron con 25 000 personas, cuando el reto de fondo es atender 400 000 pasajeros al día”.

“Han fallado en todas las fechas emblemáticas, por eso ya solo cabe el dicho popular: ‘deje así'” , finalizó el pronunciamiento Muñoz.

BASTA DE IMPROVISAR

Que las autoridades del Municipio minen más su credibilidad no es de mi incumbencia, pero no puedo permitir que afecten la esperanza en el Metro.

El Metro sin sistema de recaudo es un carro de Fórmula 1 pero con llantas de bicicleta.

Dejen así, no sea malitos. pic.twitter.com/U4mcDBhO5e — Pabel Muñoz L. (@pabelml) May 3, 2023

De igual manera, Wilson Merino, concejal electo, pidió calma a los quiteños ante el caos del Metro de Quito. “Falta poco tiempo para despertar de este mal sueño”, indicó el funcionario en una entrevista.