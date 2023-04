Conserje de escuela en Quito habría abusado a varios menores según denuncias de padres de familia

La noche de este martes 25 de abril, varios padres de familia se acercaron a la Unidad Educativa Particular ‘Jean Martin Cahrcot’, ubicado en el norte de Quito, para identificar al presunto abusador de menores que trabajaba en este plantel educativo. Según se conoce, se trataba de un conserje, quien habría agredido a varios menores.

Molestos y con indignación, los representantes llegaron a las instalaciones del colegio. Con lágrimas, varias madres exigieron que se dé una respuesta ante los suscitado.

“No es para menos. Nosotros queremos que or favor las autoridades no lo suelten. Prácticamente el señor está retenido por la Policía Nacional. Pero la indignación de toditos acá es porque dicen que no es un delito flagrante el señor puede salir. Donde está la justicia, donde vamos a resguardar el derecho de nuestros hijos. Estamos muchas mamitas que recién nos enteramos, pero es por presión de los padres de familia”, indicó una de las representantes a TC.

Además, indicaron que las autoridades de este plantel no han tomado las medidas necesarias en el caso que pese a haber existido una denuncia en contra del abusador, continuaba laborando en el lugar.

🔴 ATENCIÓN: En el colegio Carita de Ángel en #Quito, el conserje de la institución habría violado a 12 niños de entre tres y cuatro años! Miren como atiende el caso la rectora de la institución, el trato indigno que reciben los padres es recurrente en casos como estos. 😡 pic.twitter.com/kxTFMr7Lic — Sybel Martinez (@sybelmartinez) April 26, 2023

Por otro lado, la escuela emitió un comunicado donde indicó que “ante los acontecimientos suscitados en la institución sobre presuntos hechos de abuso sexual, mismo que ya la institución ha dado el acompañamiento respectivo ante las autoridades competentes”.

El Ministerio de Educación ya está al tanto del caso, se encuentra levantando información y realizando las respectivas investigaciones. En las próximas horas emitirá un pronunciamiento oficial.