Fuerte sismo en Ecuador: Así puede recibir la alerta de un temblor en Android y Google

Pasada la medianoche de hoy, en Balao (Guayas), la misma zona donde se produjo el terremoto de 6.5 el 18 de marzo, se registró un fuerte movimiento telúrico de 5.8. Hay quienes lo sintieron en sus ciudades, otras personas no. Pero el punto es que se puede recibir la alerta de un temblor en Android y Google, y te decimos cómo puedes activarla si aún no lo has hecho.

[ Temblor sacude al Ecuador en la madrugada: así se vivió el sismo de 5.8 grados ]

Recordemos que segundos antes de aquel terremoto que sacudió al Ecuador la tarde de un sábado, varias notificaciones de Google llegaron a los celulares Android. Se trataba de un mensaje que decía: “Terremoto de magnitud estimada 6.1″. La fuente es el sistema de alerta de terremotos de Android.

#SISMO Informe Sísmico Especial N° 2023-005

SISMO PROFUNDIDAD MEDIA BAJO LA ISLA PUNÁ

A las 00h35 minutos de la madrugada de hoy se produjo un sismo de magnitud Mlv 5.8 (Mw 5.3 magnitud preferida), con epicentro al NE d...Revisarlo en: https://t.co/JrEoKLvDZI pic.twitter.com/DSbqFv0SKm — Instituto Geofísico (@IGecuador) April 25, 2023

Aunque se ha aclarado en varias ocasiones que no se trata de un sistema que predice sismos, los usuarios se han confundido. Los mismos técnicos geofísicos aseguran que los movimientos telúricos no se pueden predecir.

Pero, este sistema colabora con información del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES), y poder enviar alertas con la tecnología de ShakeAlert, directamente a los dispositivos Android.

ShakeAlert, de acuerdo con la explicación del sitio oficial, es “una alerta temprana y no de predicción, sino un mensaje que indica que ha comenzado un terremoto y que es inminente”.

Asimismo, el sistema de alerta puede “identificar ondas sísmicas y reconocer patrones que coincidan con las frecuencias y vibración generados en un terremoto, usando los teléfonos como una red de minisismómetros”.

Cómo activar la alerta

Si tienes un celular Android, activa la notificación en tu celular paso a paso:

Abre la configuración de tu celular. Ingrese al apartado de “seguridad y emergencia”. Si no lo encuentras, desde la configuración puedes buscar con la lupa la palabra “terremoto”. Podrías encontrar con el nonbre “Alertas de terremoto”. Te aparecerá la opción para activar “Alertas de terremotos”. Incluso, un botón para que lo puedas hacer y se explica que cuando se detecta un sismo cerca de tu ubicación, se recibe la notificación con la magnitud inicial estimada.

En el mismo apartado se ofrecen consejos de seguridad para los momentos en que se produzca un terremoto. La información que ofrece es una búsqueda rápida de Google, con el link del Instituto Geofísico en el caso de Ecuador.

Cinturón de Fuego del Pacífico

Ecuador se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (choque de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica y volcánica.

Además de Ecuador, en América comprende a países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

Con datos EFE