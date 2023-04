Así reaccionaron las redes sociales al conocerse el asesinato de Álex ‘El León’ Paredes

La inseguridad no deja de sentirse en las calles de Ecuador, muchos de los ciudadanos aún recuerdan el asesinato de Efraín Ruales, como si no hubieran pasado dos años y, este 17 de abril de 2023, nuevamente, deben despedir a otro presentador de televisión debido a la delincuencia.

Álex ‘El León’ Paredes fue asesinado a tiros mientras se encontraba en el gimnasio donde trabajaba en Milagro, provincia de Guayas. Horas después de su asesinato, las autoridades aún se encontraban buscando a los responsables del crimen.

[ Álex ‘El León’ Paredes ya fue víctima de otro atentado en contra de su vida el año pasado ]

En las redes sociales no tardaron en hacer tendencia su nombre y muchos recordaron a Álex por su participación en el reality ‘Calle 7′. Usuarios comentaron que estaban sorprendidos con lo ocurrido y !ya nadie está a salvo, ni cuando realiza ejercicios”, comentaron en Twitter.

Cuantos asesinatos más ??? para que el gobierno haga algo, el asesinato de alex el leon paredes me ha dejado atónita, muchos crecimos viendolo en la tv y ahora ya no está que descase en paz leon serás recordado en muchos corazones del ecuador 🕊️ #justicia — kimi yepez (@YepezKimi) April 18, 2023

Además, destacaron varios tuits en la red social del pajarito azul, como: “ALEX EL LEÓN PAREDES FUÉ ASESINADO! La tercera fue la vencida. No hay razones dice la gente. ¿Pero cual será la verdad?”, “Cuantos asesinatos más? para que el gobierno haga algo, el asesinato de Álex ‘el león’ Paredes me ha dejado atónita, muchos crecimos viendolo en la tv y ahora ya no está que descase en paz leon serás recordado en muchos corazones del Ecuador”.

ALEX EL LEÓN PAREDES FUÉ ASESINADO! La tercera fué la vencida. No hay razones dice la gente. ¿Pero cual será la verdad? — Ronald Briones. (@Ronald_Db) April 18, 2023

Lo que más sorprende a los seguidores del chico ex reality, es que en noviembre de 2022 ya había sufrido un atentado y, el mismo había aclarado que realizó la denuncia ante las autoridades pertinentes y pidió ayuda para evitar seguir siendo acorralado por delincuentes.

[ Álex ‘El León’ Paredes fue asesinado en Milagro: esto es lo que se sabe hasta el momento ]

Actualización del Hecho ocurrido .



Los antisociales que atentaron contra el chico ex-reality Alex El León Paredes usaron un rifle y dispararon 30 veces. Otra persona presente en el lugar de crossfit resultó herida durante el ataque. Ocurrió en #Milagro. pic.twitter.com/uqTpsfbLNG — CHARLIE ANGELO MARTINEZ DUMES (@AngeloDumes) April 18, 2023

Chuzo asesinaron a Alex el Leon Paredes en Ecuador 😮😮😟😟 ex Calle 7 de ese pais y que compitió en nuestro pais, eso esta feo también allá en Ecuador 🇪🇨, un pais sin control, ojala y @ismaelldiiaz salga rapido de ese pais, igualmente Cox, Rous y Palacios que estan allá — Príncipe Vegeta (@Vegeta_Sjy) April 18, 2023

Fdj, no proceso que mataron a Alex “El Leon” Paredes. Era súper fan de él cuando era competidor de Calle 7 por 2014-2015 hasta que dejó el programa y ver la noticia de su muerte, choca. — Damián Cevallos (@ddamian29_) April 17, 2023

Sin embargo, a cinco meses de ese atentado que sufrió los sicarios lograron el objetivo que ya se habían colocado. Se desconocen las razones por las que era ‘El León’ era perseguido por delincuentes. El joven, que ya no aparecía en cámaras tan frecuentemente, estaba dedicado a su vida fitnes y el gimnasio donde trabajaba.