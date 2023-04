Álex ‘El León’ Paredes ya fue víctima de otro atentado en contra de su vida el año pasado

Así lo dio a conocer la hoy figura fallecida, Álex ‘El León’ Paredes el pasado noviembre de 2022, donde fue blanco de un acto delincuencial en un atentado de muerte, que se camuflaba en un supuesto choque en Durán.

Durante la mañana del miércoles 9 de noviembre de 2022, Alex Paredes se dirigía en su vehículo hasta el gimnasio, cuando fue interceptado por delincuentes. Al ver que los antisociales querían cerrarle el paso, ‘El León’ no tuvo otras alternativa más que huir.

“Dejé el carro botado, me di cuenta que abrieron la puerta del otro carro y salí corriendo porque no sabía que era lo que estaba pasando, hay personas que dicen que eso no era robo que eso es algo más, si yo tengo la oportunidad de salir corriendo, salí corriendo y ya, muchas personas están especulando muchas cosas, la verdad me tiene totalmente sin cuidado, lo que hablan y lo que dicen es lo que dicta su corazón y si su corazón está así de malo, yo no puedo hacer nada por eso”, fueron las palabras del chico reality en ese entonces.

Lo último que se conoció acerca del caso, es que el hombre que habría atentado contra la vida del ecuatoriano ya se encontraba en manos de la justicia. Asimismo, Paredes afirmaba que pensaba llegar hasta las últimas consecuencias en el caso.

‘El León’ Paredes fue asesinado en Milagro

Se conoce que sujetos armados ingresaron al gimnasio donde laboraba el chico reality show y lo acribillaron. Las autoridades se encuentran investigando el paradero de los responsables del crimen.