En Cuenca concluye la etapa de transición entre la actual y la nueva administración para la Alcaldía 2023

El presidente de la Comisión de Transición de la actual administración del municipio de Cuenca, Pablo Burbano, dio a conocer hoy, lunes 17 de abril de 2023, que el proceso de transición entre la actual administración y administración entrante ha concluido.

No se generarán más reuniones presenciales, cualquier información adicional será tratada a través de un repositorio que estará habilitado toda esta semana.

“No hay ninguna información que haya sido solicitada y no hayamos entregado. Dejamos un repositorio abierto para que en el transcurso de esta semana aquellos pedidos adicionales y puntuales que requieran sean tratados a través de este repositorio”.

Además, Burbano rechaza expresiones maliciosas que deslegitiman este proceso de transición que se lo debe llevar con respeto.

Pablo Burbano, vicealcalde de Cuenca

“Las reuniones ya no caben en este proceso, se dio a conocer toda la información. No se debe sembrar la desinformación en la ciudadanía; Cuenca no se merece eso”, añadió el titular de la Comisión de Transición.

La mayor parte de la información es de acceso público, está colgada en las páginas de transparencia de la Corporación Municipal y todas sus entidades adscritos, aun así se deja abierto este repositorio.

