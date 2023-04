Dayanna Monroy: ¿Por qué se convirtió en un referente del periodismo?

Dayanna Monroy deja la pantallas Teleamazonas. Llegó como pasante cuando tenía 19 años y ahora se despide de quienes vieron su crecimiento profesional y de la audiencia a quién dedicó cada reportaje de investigación periodística, lo que la dio a hacerse conocida. Sobras los argumentos para aplaudir lo que ha sido su trabajo en todo este tiempo.

[ -Lea También: “Me despido de mi casa”: así fue la conmovedora despedida de Dayanna Monroy de Teleamazonas ]

La hermosa guayaquileña de 31 años lleva ejerciendo durante 11 años el periodismo. Primero pasó por Telerama y consolidó su carrera despuntado en Teleamazonas.

Fue galardonada con el premio Mujeres de Valor que otorga el Departamento de Estado de Estados Unidos. También tiene varios estudios académicos cursados en el extranjero.

Actualmente, se ha convertido en una referente del oficio informativo. Sus investigaciones la han llevado a convertirse en una especialista en los temas que trata, sobre todo al momento de revelar o sacar a la luz lo que muchos no quisieran que se evidencie.

La última producción donde estuvo presente fue como una de las presentadoras que estuvo al frente de “Te veo Ecuador”, un programa relacionado a temas de Comunidad.

Le dice adiós a su televidentes

Este sábado 15 de abril fue el último programa de Dayanna Monroy. Allí aprovechó para dedicar unas últimas palabras a quienes vieron destacar su trabajo durante esto 9 años.

“Mi gracias más grade es para ustedes, que me han apoyado y me han confiado sus historias. Yo siempre intenté responder con la búsqueda incansable de las palabras precisas que le haga justicia a sus realidades. También con una voz firme para pedir explicaciones a las autoridades del nivel que sea y también para denunciar actos de corrupciones sin ceder ni a presiones ni a condicionantes de afuera. Nos volveremos a ver pronto pues si bien dejo este canal, más no el periodismo, este es mi sueño eterno y ese sueño no se agotará nunca. El periodismo se queda conmigo. Los extrañaré”, expresó Monroy.