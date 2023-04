Solo dos víctimas aparecen en foto que circula de las jóvenes sepultadas a orillas del río Esmeraldas

Desde que trascendió la desaparición de Nayeli Tapia, Denisse Reyna y Yuliana Macías, comenzó a circular una fotografía de tres jovencitas. Al inicio se decía que eran de un grupo musical; algo que ya fue desmentido. Y ahora ya se ha aclarado esa imagen solo aparecen dos de las víctimas mortales.

Nayeli Tapia es la que está a la izquierda y Yuliana Macías a la derecha. La que se ubica en el centro, que viste falta azul y camisa blanca, no es Denisse Reyna. Claramente se nota que no es ella, ya que no se parece a la chica que han mencionado en Facebook.

¿Qué se sabe?

Familiares de Yuliana y Denisse corroboraron esa información y le dieron a conocer a Ecuavisa que la chica que aparece en medio no es Denisse. “Se trataría de otra chica que está viva y sería oriunda de Venezuela”.

Nayeli Tapia, Denisse Reyna y Yuliana Macías estaban desaparecidas desde el martes pasado y el viernes 7 de abril aparecieron sepultadas a orillas del río Esmeraldas. Desde entonces, la Fiscalía activó el protocolo para Investigar Femicidios y otras Muertes Violentas de Mujeres y Niñas y " esclarecer la causa de muerte (...) cuyos cuerpos fueron encontrados -con signos de violencia- enterrados en Quinindé”.

El análisis forense realizado a los cadáveres de Nayeli Tapia, Denisse Reyna y Yuliana Macías arroja que las chicas murieron por degollamiento, y que la fecha probable del asesinato fue el 5 de abril. Además, estaban maniatadas y presentaban signos de tortura.

Las heridas que presentaban las habrían realizado con armas cortopunzantes (presumiblemente machetes) y en sus bocas tenían cinta adhesiva.

El asesinato ocurrió el miércoles -un día después de su desaparición- según presume la Policía debido al estado de descomposición de los cadáveres.

Para el coronel Diego Velasteguí, jefe del Distrito de Policía de Quinindé, a las chicas las habrían atacado en el sitio donde encontraron los cuerpos ya que hallaron rastros de sangre entre la maleza.

Sin embargo, las primeras versiones arrojaron que las chicas fueron asesinadas en otro lugar y luego trasladadas hacia las orillas del río Esmeraldas, frente a la desembocadura de los ríos Cole y Canandé.

Para acceder a ese lugar se llega únicamente en canoa. Precisamente fueron dos pescadores que hacían faenas en el recinto 5 de Agosto, en Quinindé, y las personas reportaron el hallazgo de restos humanos cerca del río.

Lo que se sabe de las chicas

Nayeli Tapia

La joven cantante era oriunda de Santo Domingo, pero vivía en Quito. Así se lee en su cuenta de Facebook. Sus amigos, familiares y quienes la conocieron en el área de la musica lamentaron el hecho en redes. Ahora claman que se haga justicia.

Denisse Reyna

Era estudiante del tercer semestre de la carrera Agropecuaria de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. En redes, esa casa de estudio dedicó una despedida.

Yuliana Macías

Sus familiares también han manifestado su dolor y mensajes de despedida. También se sumaron al pedido de justicia para que se aclare este hecho. La cooperativa donde el padre de Yuliana era socio, expresó su pesar por la pérdida.