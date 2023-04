Se maneja hipótesis de “retaliación” en el asesinato del policía al interior de una iglesia en La Libertad

Un agente de la Policía Judicial, que tenía dos meses laborando en La Libertad, provincia de Santa Elena, fue asesinado al interior de una iglesia. Una mujer que estaba cerca del uniformado murió producto de las balas. Igualmente, personas que estaban en el templo religioso resultaron heridas.

“Retaliación”

El coronel Juan Carlos Soria, jefe de la Policía en Santa Elena, ofreció declaraciones a los medios de comunicación. confirmó que el uniformado llegó con el pase desde Guayaquil. La noche de ayer, el policía acudió a un evento familiar en la iglesia, donde niños y padres asistían a clases de catequesis.

Las autoridades no descartan que esta sea una represalia por las labores investigativas.

“¿Hipótesis? Puede ser una retaliación. Estamos trabajando con 17 órdenes de allanamiento en estado de excepción. Hay trabajos de investigación en proceso. El servidor policial estaba tramitando una orden de allanamiento para el día de mañana (11 de abril)”.

Soria aclaró que las hipótesis no van a quedar sueltas para poder esclarecer los hechos. Afirmó que este será un caso que no quedará en la impunidad “y no por ser un servidor policial, sino por ser un ser humano que se encontraba con familiares”.

ACTUALIZACIÓN | La víctima principal de este sicariato es un servidor de la Policía Judicial, quién justamente el martes tenía que cumplir con un allanamiento, la segunda víctima es una mujer, que tuvo la desgracia de estar junto al policía, es decir es una VÍCTIMA COLATERAL,… pic.twitter.com/YDkkYfKzPT — Ecuador Comunicación (@ecuadorprensaec) April 11, 2023

Al momento, las autoridades informaron que cuentan perfil del sicario, así como detalles de la motocicleta en la que se movilizaba. El atacante ingresó a la iglesia y descargó cerca de 10 tiros contra el servidor policial.

Soria, ante ello, pidió la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de la motocicleta y el delincuente.

Expresó que este no es un acto que atemorice a la Policía Nacional, sino un llamado para presentar resultados positivos.

Recordemos que en la provincia rige un estado de excepción por los actos registrados durante los últimos meses.