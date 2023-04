“El Presidente de la República quiso que me vaya”: Rafael Cuesta habla sobre su salida de TC Televisión

Tras su renuncia como gerente general de TC Televisión, Rafael Cuesta publicó un video para explicar los motivos de su salida. El principal motivo, según dijo, sería por el presidente Guillermo Lasso. Decidió romper el silencio ante las especulaciones que han surgido en redes sociales.

[ Rafael Cuesta, Gerente de TC Televisión renunció al canal: “Recibí una empresa quebrada y la dejo solvente” ]

“La verdad es una sola. El presidente de la República quiso que me vaya, ¿Por qué? hubiera querido que me lo diga él mismo, pero no lo hizo. Los resultados de TC son excelentes, tanto en lo financiero como en sintonía. Recibí una empresa quebrada y dejo una solvente. Recibí un canal en el tercer y cuarto lugar, lo dejo en el primero”.