Rafael Cuesta, Gerente de TC Televisión renunció al canal: “Recibí una empresa quebrada y la dejo solvente”

Rafael Cuesta Caputti, gerente de TC Televisión, anunció que puso a disposición su cargo, luego de haber realizado una junta general con el equipo de accionistas del canal, así lo dio a conocer el directivo por medio de cuenta en Twitter, donde agregó que se va dejando “una empresa solvente”, cuando el recibió “una quebrada”.

La noticia se da, tan solo unos días después de sus controversiales declaraciones en pleno programa en vivo, donde Cuesta aseguró que los principales responsables de los atentados con explosivos en contra de varios periodistas de este lunes 20 de marzo, son la oposición que busca “tumbar” al presidente de la República, Guillermo Lasso.

Tal parece que este habría sido el detonante que generó la toma abrupta de decisión por parte de Rafael Cuesta.

“Hoy he convocado a junta general de accionistas de Tc Televisión para poner a disposición mi cargo como gerente del canal. Recibí una empresa quebrada y la dejo solvente. Recibí un canal en cuarto lugar de sintonía y lo dejo en cuarto lugar. Cuando me vaya diré por que me voy”, es el mensaje completo de Rafael Cuesta, donde promete dar más detalles de su salida luego de la entrada en rigor de su renuncia.

Declaraciones de Cuesta sobre el atentado

“Hoy no tengo la menor duda de que quienes están detrás del atentado contra Lenin Artieda de Ecuavisa y de los dispositivos enviados contra otros medios de comunicación, son las mismas personas que quieren tumbar al presidente Guillermo Lasso”, inició diciendo Cuesta Caputti.

Asimismo, aseguró: “Es un plan bien concebido que para tener éxito deben cumplir varios objetivos, ¿Cuáles? Primero, desacreditar al Gobierno, ¿Cómo? Un caso de corrupción sería ideal, lo encontraron. Descubrieron un funcionario sin vergüenza y con una Fiscal que se deja convercer fácilmente, iniciaron un proceso que pretende involucrar al presidente, aún cuando no hay pruebas de que lo esté”.