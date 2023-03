“Quieren tumbar al presidente Guillermo Lasso”: gerente de TC Televisión acusa de atentado contra periodistas a la oposición

Rafael Cuesta Caputti, gerente de TC Televisión, aseguró en vivo y en directo, que los principales responsables de los atentados con explosivos en contra de varios periodistas de este lunes 20 de marzo, son la oposición que busca “tumbar” al presidente de la República, Guillermo Lasso.

“Hoy no tengo la menor duda de que quienes están detrás del atentado contra Lenin Artieda de Ecuavisa y de los dispositivos enviados contra otros medios de comunicación, son las mismas personas que quieren tumbar al presidente Guillermo Lasso”, inició diciendo Cuesta Caputti.

Asimismo, aseguró: “es un plan bien concebido que para tener éxito deben cumplir varios objetivos, ¿Cuáles? Primero, desacreditar al Gobierno, ¿Cómo? Un caso de corrupción sería ideal, lo encontraron. Descubrieron un funcionario sin vergüenza y con una Fiscal que se deja convercer fácilmente, iniciaron un proceso que pretende involucrar al presidente, aún cuando no hay pruebas de que lo esté”.

“Segundo, revestir el golpe de legalidad. Para ello, hay que iniciar un juicio político en la Asamblea, que obviamente pasó porque tienen los votos. Además, nos guste o no, y aunque esté mal planteado, la Asamblea tiene todas las facultades para hacerlo.

Rafael Cuesta en vivo y en directo en TC Televisión. Imagen: captura de pantalla de YouTube

“Tercero, calentar las calles. Para eso, hay que llamar a los especialistas de siempre, algunos líderes del pueblo indígena, que de paso se prestan para presionar a la Corte Constitucional para que apruebe el juicio político y cuarto: callar a quienes no creen en la inestabilidad institucional. Entiéndase, intimidar a los medios de comunicación y periodistas”.

“Ese paso lo dieron hoy al enviar a artefactos explosivos a varios periodistas. De esta forma, un Gobierno que no tiene una mayoría legislativa y tampoco cuenta con un gran respaldo popular, se convierte en presa fácil de aquello que quiere llegar al poder de forma ilegítima, pero que la gente podría creer que es totalmente legal, si no hay quien les diga que no lo es. Por eso para ellos es tan importante amedrentar a la prensa”, finalizó el gerente de TC Televisión.

Sobre los atentados

La mañana de este lunes 20 de marzo, varios periodistas recibieron sobres con un ‘pendrive’ que contenía material explosivo. Las alarmas se encendieron cuando uno de estos objetos detonó mientras el periodista de Ecuavisa, Lenin Artieda, lo revisaba. Es así que en los otros medios de comunicación dieron parte a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.