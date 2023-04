‘La vecina’ cuenta la ocasión en que casi fue víctima de secuestro exprés

Tomás Aurelio Delgado Mendoza, mejor conocido con el personaje denominado ‘La vecina’, reveló que fue víctima de intento de secueestro exprés. El hecho habría ocurrido hace algunos años.

“Estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Yo toda la vida he trabajado por todo lado. Hace 10 años atrás me quisieron hacer seucetsro exprés; de los cinco que me iban a llevar uno me conocía, y dijo: ‘a la vecina no’”, indicó el comediante en una entrevista para el programa de YouTube ‘Huevos Chismosos’.

Asimismo, agregó: “yo por eso nunca dejo ir al Guasmo, a la Trinitaria, ni a esas ciudadelas que son olvidadas por Dios”.

'La vecina' en el programa de YouTube 'Huevos Chismosos'. Imagen: captura de pantalla de Twitter

El reconocido personaje de la pantalla chica, aparte de trabajar en la televisión, también ha ofrecido varios shows privados en varias zonas de Guayaquil.

¿Quién interpreta a la vecina?

Tomás Aurelio Delgado Mendoza nació en Balzar, el 2 de junio de 1970. Es un comediante, actor de teatro callejero, de teatro y televisión ecuatoriano, más conocido como La Vecina, personaje que caracteriza desde el inicio de su carrera en el teatro callejero, hasta su paso por la televisión nacional en la actualidad.