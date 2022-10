Tomás Delgado se molestó porque lo “mataron” en redes sociales

En medio de una entrevista para “De boca en boca”, el actor Tomás Delgado , más conocido como “La Vecina”, se mostró muy molesto porque una persona subió un video de TikTok donde lo “mataron”. Familia y amigos se preocuparon y trataron de localizar a Tomás, para verificar si había fallecido o no.

El video publicado revelaba imágenes del actor, junto con la frase “Descansa en paz” y la canción “Ahora que te vas” de Christian Daniel. La viralización del video asustó a la familia del comediante que trató de comunicarse inmediatamente desde otros países para confirmar lo aparente.

“Mucha gente me llamó, mi familia, mi hija, gente de todo lado. Alguien hecho el gracioso puso imágenes mías diciendo que yo había muerto”. — Tomás Delgado

Con mucha indignación, Delgado reclamó al causante del sufrimiento de su familia y aseguró: “Si quieren ganar seguidores, likes, no me parece honorable. La gente es mala, no piensa en las demás personas, en el susto que le hacen pasar a mi familia y a la gente que no está conmigo”.

Las redes sociales no solo lo han matado, también han tratado de dañar su imagen

“La vecina” es un comediante, actor de teatro callejero, y televisión que tiene muchos años de trayectoria. Muchas veces se ha visto en la mira de sus fanáticos y los medios. Durante su intervención desmintió los comentarios de la gente: “Soy muy amable con todo el mundo, la gente que habla de mí, no me conoce, se dejan llevar por lo que dicen, a veces soy muy despistado”.

Así mismo, recordó una anécdota donde un supuesto fanático trató de hacerlo quedar mal. El actor reafirmó que más que una figura pública es una persona que merece respeto y consideración.