El motivo por el que la periodista Karol Noroña recibió amenazas y abandonó Ecuador

El medio de comunicación digital GK tuvo que sacar de Ecuador a la periodista Karol Noroña, por riesgo inminente a su vida. El pasado viernes 24 de marzo fue activado un protocolo de seguridad para sacar a la reportera del país. Se verificó que había una amenaza contra su vida e integridad física. ¿Por qué sucedió esto?

Según explica el medio escrito, este tipo de ataques en contra de Noroña estarían relacionados con la cobertura que ella llevaba a cabo sobre la crisis carcelaria y el crimen organizado.

Además, Gk aseguró que decidió hacer pública esta noticia debido a que los sucedido es “una muestra de los riesgos que corren los periodistas en el Ecuador”.

Karol Noroña, periodista de GK. Imagen: Cortesía

Además señalaron que lo ocurrido con su reportera, es un ejemplo más de la crisis de seguridad y la penetración del narcotráfico en el país que afecta a todos los sectores de la sociedad:

“Es también una incapacidad manifiesta de los poderes del Estado de garantizar generar solucione contra la inseguridad y permitir, así, una convivencia pacífica. La amenaza a los periodistas hoy llegan de varios frentes y es clave trabajar en identificarlos”. — GK

Periodista se pronuncia tras amenazas

Tras amenazas recibidas, Karol Noroña, periodista de GK, se pronunció desde su cuenta de Twitter donde aseguró que se mantendrá alejada del mundo digital:

“Pasaba por aquí para contarles que estaré alejada de redes durante un tiempo. Pero seguiré con el periodismo de siempre y me pueden leer en GK. Protejan sus redes, sus cuentas y a sus familias. Cuídense mucho. (...) Son tiempos muy duros y muy dolorosos los que vivimos. Tanta muerte. Y tanto riesgo. Ahora no se sabe quién es quién, tristemente. Pero a veces nos vamos para seguir contando. Me arrulla mucho el corazón la buena onda de personas que ni siquiera conozco”, expresó Noroña desde su cuenta.