Quito: Así fue la llamada del guardia de seguridad y los momentos antes del ataque tras pedir que bajen el volumen

Un video se ha tomado las redes sociales. Se ve el momento en que varios sujetos golpean a un guardia de seguridad en un edificio de Quito. Todo empieza cuando el guardia llama al departamento de donde venía el ruido por una fiesta, les pide que bajen el volumen. “Por favor me ayuden con la bulla”, dice el uniformado. No se sabe qué le respondieron, pero lo alteró y responde “¿cómo me dijo huevón? ¿quieres que te parta la jeta?”, los residentes le dicen algo más y él cuelga.

Pasa un momento, el guardia se pone su chaleco y estaba en su puesto de trabajo, hasta que bajan los sujetos del departamento al que llamó. Tres hombres robustos que estaban alterados bajaron para insultarlo y agredirlo.

Atacan a guardia de seguridad en Quito Captura de pantalla.

“Kiubo, qué me vas a partir la jeta”, dijo uno de los sujetos reclamando al guardia y rápidamente arremete contra él. Inmediatamente, llegan dos hombres más que empiezan a increparlo.

El guardia mantiene la calma y le dice que les está pidiendo con respeto que bajen el volumen, mientras que uno de ellos entró al espacio de seguridad para golpearlo y tomarlo del cuello, sin parar de decir “párteme la jeta”.

Luego entran todos y lo amenazan con un cuchillo que le ponen en el cuello. Incluso al final del video se ve un arma de fuego con el que apuntan, pero luego la guardan.

En los comentarios los usuarios han rechazado este actuar y piden que se haga justicia. “Deben ir presos”, “Demande por agresión”, “Qué miedo vivir en un edificio con mafiosos armados”, “Ojalá quienes viven en ese edificio denuncien y tomen medidas”.

Mientras que en otros mensajes criticaron la respuesta del guardia, pero nada justifica la violencia.