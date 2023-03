¡'Vacunadores’ en Quito! El modus operandi de las bandas extorsivas llegó para amenazar a los ciudadanos de la capital

El modus operandi que utilizan las bandas delictivas para realizar cobros extorsivos a dueños de negocios o ciudadanos a cambio de dejarlos en paz en la Costa ecuatoriana, ya está en Quito. Moradores del sector de la América, en el centro- norte de la capital denuncian la presencia de ‘vacunadores’, quienes les han dejado amenazas, por medio de leyendas escritas, en sus negocios.

Las víctimas, manteniendo sus nombres bajo reserva, dieron a conocer más detalles a Metro Ecuador sobre estos hechos que han venido a robar la tranquilidad de los moradores.

“Me hicieron una llamada bajo el pseudónimo de ‘La Firma’, con mi nombre, apellido, diciéndome que si estoy dispuesto a colaborar. Primero me preguntaron si me llegó una nota, entonces yo les dije que no. Nuevamente me insistieron diciéndome: ‘va a colaborar si o no’ y lo dije que no sabía de qué me estaban hablando, a lo que de nuevo me respondieron: ‘¿no va a colaborar? bueno, entonces le vamos hacer llegar unos fuegos pirotécnicos, nada más y me colgaron”, indicó uno de los comerciantes de esta zona.

Moradores del barrio América manteniendo un diálogo con agentes de la Policía Nacional. Imagen: Christian Vallejo

Asimismo, agregó: “luego, en poco tiempo, me enviaron un mensaje donde me amenazaban que tengo que colaborar con el valor de USD 30 000 , caso contrario voy a estar vivo para darle cristiana sepultara a mi familia. También me dijeron sabemos donde estás, estás vigilado. Además, me dijeron que tengo 24 horas para responder a este número. Desde ese día no han vuelto a llamar más, ni enviar mensajes”.

La leyenda escrita

De acuerdo a los comerciantes que han recibido amenazas, las leyendas mantienen la misma estructura y han sido dejadas de la misma manera en varios locales.

El mensaje es escrito a mano y con bolígrafo azul. Viene adentro de un sobre amarillo, como si se tratara de un documento importante, donde dice lo siguiente:

“Saludos. Le saluda ‘La Firma’. Se le hace un llamado a una pequeña colaboración y un pago general que a usted nadie le volverá a pedir y contar con nuestro apoyo en caso de que le vuelvan a pedir dinero”.

“La cuota para usted es de USD 30 000. Por favor, esperamos su colaboración, ya que no queremos tener bajas de parte y parte. Tiene un plazo de ocho días para su respuesta. En el transcurso de la semana, uno de nuestros compañeros le dirá las coordenadas”.

“Cuidado con avisar a la policía. Está vigilado. Si no cumple dentro de los 8 días, verá resultado. Tendrá el privilegio de estar con vida para darles cristiana sepultura a sus familia”.

Vacunadores en barrios de Quito. Imagen Referencial Estado de México quiere castigar con años de prisión a extorsionadores (Pexels)

¿Qué piden los vecinos?

Las amenazas se han replicado para varios moradores, especialmente para quienes mantienen sus negocios en esta zona. Los pedidos han sido de USD 10 000, USD 20 000 y USD 30 000 , sobre todo a los cerca de mil negocios gráficos, ferreterías y panaderías.

Frente, los vecinos de esta zona hacen un pedido general, no solo para el barrio, o para Quito, sino para el país entero. Solicitan al Gobierno que brinde más seguridad y a los asambleístas que cambien las leyes para que no se les suelte a los delincuentes a los pocos minutos de ser detenidos por la Policía Nacional