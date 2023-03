“Ver su tranquilidad asusta”: Las reacciones por los 30 días de aislamiento de menor involucrado en asesinato de policía y secuestro de una pareja en Quito

La Fiscalía formuló cargos contra los dos adultos y dos menores de edad por su presunta participación en el secuestro extorsivo contra una pareja en la Ruta Viva. Los cuatro fueron aprehendidos en un operativo ejecutado la madrugada de este lunes 13 de marzo de 2023 en Quito.

[ Más USD 10 000 iban a exigir raptores de Vanessa Egas y Mauricio Martínez a sus familiares para su rescate ]

Al culminar la diligencia, el Juez ordenó prisión preventiva para los dos adultos aprehendidos. En otra audiencia, la agente fiscal de la Unidad de Justicia Juvenil, Verónica Barragán procesó a los dos adolescentes para quienes el Juez dispuso las medidas cautelares de internamiento preventivo por treinta días que dura la instrucción fiscal.

Entre los menores se encuentra alias Boquita que cumplirá con esta medida cautelar por ser menor de edad tras el secuestro de Vanessa y Mauricio. Después se espera una eventual sanción a través de sentencia. Sin embargo, recordemos que también fue retenido tras el asesinato del policía Freddy Bonilla en Esmeraldas hace un mes, el 13 de febrero, y un mes después ya se encontraba en Quito.

El periodista Paul Coello publicó una imagen donde se encuentran los menores de edad, a alias ‘Boquita’ de 13 años se lo ve sentado con la pierna cruzada, el brazo estirado y con el rostro levantado, con una postura relajada.

Apenas 30 días de aislamiento por ser menor de edad se le otorgó a alias boquita por el secuestro de la pareja de abogados, además se lo investiga por ser el principal sospechoso de la muerte del policía Bonilla en Esmeraldas.

Este detalle llamó la atención de los internautas quienes destacaron su lenguaje corporal.

“Qué lindo como se sienta con toda la comodidad y sabiendo que no le harán nada las leyes”, “El lenguaje corporal de Boquita evidencia que no siente ni culpa ni miedo; está tan relajado como si estuviera con los panas. Está seguro que a él nadie le toca un pelo. Luego de 30 días, seguirá en fechorías y siendo un peligro para todos. ¡Qué linda “justicia”, carajo!”, " Ver la tranquilidad que tiene el chico, asusta, no le interesa lo que hizo, lo seguirá haciendo porque no hay ley ni nadie que lo pare”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Alias Boquita Menores capturados en secuestro de pareja.

De acuerdo a las leyes ecuatorianas, los niños y adolescentes son inimputables, es decir, que cuando cometen infracciones no son objetos de juzgamiento.

Por tal motivo, las autoridades ha exigido a la Asamblea Nacional se agilite el análisis de propuestas que los menores que cometan delitos graves sean juzgados como adultos.