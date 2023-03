Cierres viales en Quito: ¿cómo se mantiene el tráfico debido a los trabajos de repavimentación?

Este lunes 13 de marzo, Quito amaneció con cierres viales, sobre todo en de varias calles principales como la Morán Valverde, Colón y Napo. En estas zonas de tránsito vehicular se realizar varios trabajos con hormigón, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

[ -Lea también: Quito: Vías alternas por cierres de avenidas Colón, Morán Valverde y Napo ]

Sin embargo, en lo que transcurre la jornada se han registrado molestias por parte de conductores que se movilizan por estas vías de la capital a diario.

“Si está pesado el tráfico. Hay bastante calles que están arreglando, hay varios cierres viales, lo que si dificulta un poquito más la movilidad. He estado por el norte, por el sur, para salir a la occidental. También se mantenía bastante pesado el flujo por la oriental”, indicó a Metro Ecuador Fernando Cevallos, taxista que realiza sus labores en varias zonas de Quito.

Congestión vehicular en la Av. Río Amazonas. Imagen: Roberto Cadena

Asimismo, agregó: “de lo normal de lo habitual, uno cinco o diez minutos más de tráfico. Más o menos de norte a sur de 45 a 50, tal vez una hora dependiendo por donde se transite”.

Cierres viales en Quito (Quito Informa)

De igual manera, Cesar Noboa, quien trabaja en el servicio de transporte ejecutivo por medio de aplicaciones también muestra su descontento por los trabajos que se están realizando en la capital:

“En las mañanas, desde que comenzaron con los arreglos viales no se puede circular. La ciudad está congestionada. No se ven avances. No sé por qué hacen hormigón y no asfaltado que es mucho más rápido. Fines de semana nunca trabajan y solamente entre semana en el día, cuando son obras que se suponen se deberían hacer lo más rápido posible”.

Christian Carrión en cambio, la mañana de este lunes, se demoró 45 minutos de los 25 que suele demorarse en llegar desde La concepción su hogar, hasta la Av. Amazonas y República, en el norte de la capital.

#AMTEnMedios 🎥| Norma Haro, coordinadora zonal AMT, informa en @teleamazonasec sobre cierres viales y rutas alternas a tomar por la ejecución de trabajos viales en tres arterias principales de la ciudad.



➡️Av. Colón

➡️Av. Morán Valverde

➡️Av. Napo pic.twitter.com/VD6p5sVkSW — AMTQuito (@AMT_Quito) March 13, 2023

Se recomienda vías alternas

Por otro, la AMT recomienda que se tomen vías alternas debido a que la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad Y Obras Públicas (EPMMOP) ejecuta 20 intervenciones, sin contar la Colón, Napo y Morán Valverde, en Quito y 10 en diferentes parroquias.

Además, los reportes de congestión mantienen una constante actualización en la cuenta de Twitter de la AMT, debido a los siniestros y los cierres viales que existen en la capital.