Victoria habla del caso Sinohydro: esto hacía mientras se daban los “actos de corrupción”

¿Por qué está incluida? “Esta es la pregunta del millón”, ratificó Victoria Patiño sobre por qué está involucrada en el caso Sinohydro. “Dentro de este proceso hay un monto que supuestamente yo recibí, pero la verdad es que yo no he recibido ni un centavo de este monto y esto es cosa que tampoco se ha presentado pruebas, no se ha presentado nada que me pueda vincular con eso”.

[ Victoria de Masterchef rompe el silencio: la concursante revela su “papel” dentro del caso Sinohydro ]

Según Victoria, no existen pruebas y que durante el proceso del caso Sinohydro (2009-2018) ella era menor de edad o estaba fuera del país. La participante no sabe por qué la involucran y alega que al no tener relación con instituciones públicas o empresas investigadas no tendría porque aparecer su nombre.

“No se ha podido probar ni el cómo, el cuándo o el dónde. Esto es super importante, porque esta investigación empieza desde el 2009-2018. En 2009 yo tenía 15 años y era una menor de edad. En 2011 seguía siendo una menor de edad (se graduó del colegio) y me quedé en el exterior hasta finales del 2017, lo cual significa que en todo este proceso era menor de edad o estaba fuera del país”, comentó.

“Ahí está mi confusión. ¿Por qué yo estoy siendo vinculada en un caso que no tengo ninguna relación jurídica con ninguna de las empresas que está en esta investigación? ¿Por qué se me relaciona si nunca he sido una funcionaria pública?”, finalizó.

¿Cuánto dinero recibió Victoria y su familia?

Lo curioso de las pruebas presentadas por parte de la cartera de Estado es que la familia de la concursante habría recibido más de la mitad de los USD 76 millones que se utilizaron en las supuestas coimas.

Según la infografia publicada por Fiscalía vía Twitter, son USD 44 millones que habrían sido repartidos entre la familia de Conto Patiño y su colaboradores.

Según lo publicado: Conto P. recibió USD 1 500 000, María Alexandra P. (hija) USD 20 millones, Xavier José M. (esposo de María auxiliadora) USD 3 500 000, Manuel Ignacio P. (hijo) USD 600 mil, Francisco José Ch. USD 190 mil, Juan Carlos P. (hijo) USD 700 mil, USD 250 mil de Todernant LLC. (USA) y USD 12 mil de Todernant S.A. (EC).