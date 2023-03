Tras el accidente de Roberto Ayala, de MasterChef Ecuador, repararon el hueco en el puente

Roberto Ayala, ganador de la segunda temporada de MasterChef Ecuador, sufrió un accidente donde afortunadamente salió ileso y sin rasguños, pero su moto ya no sirve para nada tras terminar en el río Jondachi.

Mediante un ‘live’ de Instagram, el influencer hizo una denuncia pública por el deplorable estado de esa vía. En pleno puente no había una de las latas, problema que no es reciente, sino lleva así cuatro años. Y hasta ahora por la viralización del accidente de Ayala, las autoridades repararon el hueco.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas le respondió en su cuenta de Twitter. “Me ponen qué pena lo que te paso, estamos trabajado en eso y veo un tuit que están poniendo la lata (...) Estamos hablando de vidas. El Estado nos debe garantizar, por lo menos, una vía en buen estado”, dijo Ayala.

#Napo | Reparamos urgentemente la plancha sobre el puente del río Jondachi, en la vía Quito - Tena.



En las próximas semanas contaremos con un mantenimiento integral al puente con soluciones definitivas. pic.twitter.com/yyHrsDVF0C — @ObrasPublicasEc (@ObrasPublicasEc) March 6, 2023

¿Cómo sucedieron los hechos?

Ayala promueve el turismo en Ecuador y cuando estaba regresando de un paseo sufrió este percance.

“Estaba regresando de este paseo a la casa del Suizo con full motos, estuvo muy bacán, bien organizado. Un par de huecos en la vía a la ida, pero el regreso era libre y cada quien elegía su ruta, yo elegí la principal que une el Tena con Quito, la Troncal Amazónica”, contó.

Hasta que llegaron al puente del río Jondachi donde cuenta que había un poco de tránsito. “Yo me puse atrás de un bus para ir suave. De pronto empezó a fluir el tránsito a unos 15 o 20 kilómetros por hora y pasa el bus, de la nada veo al frente mío un mega hueco. No te esperas que en un puente haya uno. Simplemente se me fue la moto, no me pregunten cómo yo no me fui”.

La moto se fue precipicio abajo, cayó sobre las rocas y luego al río. Mientras que Roberto cayó de pecho a la parte de adelante del puente, se levantó y no se había dado dónde quedó su moto.

La gente de la localidad lo ayudó y le contó que hace un par de meses se cayó un ciclista.

“Yo estoy ileso. Ni un solo rasguño. Mi moto no sirve para nada, pero eso no viene al caso. Les abrazo mucho y gracias por la preocupación. Hoy fui yo, ayer fue alguien más. Que no le pase mañana a nadie esto”, fue parte de su mensaje.