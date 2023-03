Roberto Ayala, ganador de MasterChef Ecuador, ‘casi se mata’, su moto terminó en el río Jondachi por un hueco en el puente

Roberto Ayala, quien fue el ganador de la segunda temporada de MasterChef Ecuador, sufrió un accidente donde afortunadamente salió ileso, pero su moto terminó entre las rocas porque en el puente del río Jondachi había un gran hueco. “Por favor ayúdenme a viralizar esto. NECESITAMOS DAR CON LOS RESPONSABLES! Hace unos momentos casi me mato porque resulta que al puente del río Jondachi le falta unas cuantas partes”, escribió en sus redes.

[ ¿Fue trampa? Estallan contra Rausch por haber ayudado a Sol para que elimine a Iskra de Tiempo Extra en MasterChef Ecuador ]

Ayala estaba en Napo tras un recorrido en motocicleta, así lo contó en sus historias de Instagram, pero cuando estaba manejando su motocicleta sufrió este siniestro por un hueco en el puente que lleva cuatro años sin ser reparado. Tan grande es el agujero que una moto completa se fue al abismo.

“Yo iba atrás de un bus cruzando el puente cuando de la nada asoma ese hueco, de tal magnitud, que la moto entera se cae por ahí. Lo único que pude hacer fue lanzarme hacia adelante para no irme por el hueco también. La moto cayó sobre unas rocas y luego al río”.

El también influencer pidió viralizar este imperfecto que puede causar accidentes mucho más graves para que las autoridades tomen cartas en el asunto inmediatamente.

“El estado vial del país es deplorable, pero lo importante es que hemos reducido el déficit. ¿Cómo promociono mi país tan lindo con esta clase de experiencias cuando intento turistear en él?”, fue parte de su mensaje.

Agradeció a la gente que lo ayudó a sacar su motocicleta por el apoyo y todo lo que hicieron por él. “Gracias a toda la gente que me ayudó. De verdad se pasaron. Quise meterme al río a sacar mi moto y me dijeron que me quede tranquilo que ellos se encargan de todo. Treeees races por la gente del río Jondachi! Ras! Ras! Ras! Jondachi!”