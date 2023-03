Ecuador rechaza los hipopótamos de Pablo Escobar por esta razón

El Gobierno de Ecuador puntualizó este 4 de febrero que su Código Orgánico de Ambiente prohíbe la importación de fauna silvestre exótica. Con esto, rechaza la idea de que dos hipopótamos que le pertenecían a Pablo Escobar vengan a Ecuador desde Colombia.

El pasado 2 de marzo se conoció que Bogotá evaluaba la posibilidad de enviar a México, India y Ecuador a 72 hipopótamos nacidos en esa nación. Son los descendientes de los primeros cuatro que el narcotraficante Pablo Escobar llevó a Colombia en 1984.

En un comunicado, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) se refirió a las inquietudes sobre la posible importación de ejemplares de la especie Hippopotamus amphibiu. Una evaluación técnica El Ministerio anotó que en marzo de 2021, se realizó la evaluación de riesgo para esta especie, cuando se valoraron los posibles efectos de su introducción y se realizaron recomendaciones.

¿Qué pasa con el zoológico de Pablo Escobar? Proponen matar a los hipopótamos – AP (Fernando Vergara/AP)

“La evaluación de riesgo es un documento técnico, no una Autorización Administrativa de Importación”, puntualizó. Luego del 21 de diciembre de 2021, al reformarse el Código Orgánico del Ambiente, se prohíbe expresamente la importación de fauna silvestre exótica al país. “Por tanto, no es posible la importación de ejemplares de la especie Hippopotamus amphibiu a Ecuador y consecuentemente el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición no ha emitido ninguna autorización para tal acción”, finaliza el escrito.

Un hogar para los hipopótamos

El 2 de marzo, el jefe de la Oficina de Gestión de Biodiversidad de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), David Echeverry, explicó que se realizaban “los contactos respectivos” para “la posible salida de hipopótamos” de Colombia.

“En India nos han dicho que pueden recibir hasta 60 hipopótamos. En México tienen una capacidad de recibir hasta 10 y Ecuador manifestó la posibilidad de recibir dos hipopótamos”, detalló. No se divulgó qué persona o entidad de Ecuador contempló esa posibilidad.

Una herencia de Escobar

En el apogeo de su imperio criminal, Escobar construyó un zoológico en su Hacienda Nápoles, de casi 3.000 hectáreas en Puerto Triunfo, departamento de Antioquia. Hasta ese lugar llevó animales exóticos de todas partes del mundo que lo convirtieron en toda una sensación por lo extravagante de la propiedad.

Tras su muerte en 1993, y con el fin de su cartel de las drogas, los animales del zoológico de Escobar quedaron sin control en un entorno que no era el suyo. Encontraron en las planicies del Magdalena Medio un nuevo hogar al que rápidamente se acostumbraron.

Las condiciones favorables del terreno, regado por las aguas del río Magdalena, el principal de Colombia, permitieron su supervivencia y expasión. Sin embargo, los exóticos paquidermos se convirtieron con el tiempo en un peligro para la fauna, la flora y los campesinos de la región. Una persona sufrió graves heridas al ser atacado en 2020 cuando fumigaba un potrero.

India y México

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que la Fundación Internacional Ostok Sanctuary había manifestado su interés en trasladar a los animales. Se habló de traslocar un grupo de 70 hipopótamos de Puerto Triunfo a santuarios naturales de la India y de México.

Gaviria espera el visto bueno del Gobierno Nacional para que se “acelere la autorización para lograr ese propósito, que es ambiental, de defensa y de protección de los animales”. En ese sentido, Echeverry recordó la experiencia positiva que han tenido las autoridades ambientales de la región “lidiando con esta problemática”.