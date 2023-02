¿Ovnis se “toman” Estados Unidos y Canadá? El objeto que provocó que declaren “operativo de Seguridad Nacional”

No solo un globo de origen chino, el cual estaría buscando datos meteorológicos, ha despertado la atención de las autoridades norteamericanas. Este viernes y sábado se detectaron dos objetos voladores no identificados (ovni) que provocaron que se declare un “operativo de Seguridad Nacional”.

Matt Rosendale, gobernador del estado de Montana, comentó que en la frontera norte se detectó un objeto que interviene con el tráfico aéreo comercial, por la cual cerraron completamente el espacio aéreo.

Tras una llamada entre Trudeau y Biden, el presidente de Estados Unidos autorizó a los aviones de combate a derribar el objeto a gran altitud sobre el norte de Canadá. “Un F-22 estadounidense derribó el objeto en territorio canadiense utilizando un misil AIM 9X”, reseña el medio El País.

🇺🇸 | AHORA: El espacio aéreo sobre Havre, Montana ha sido definido como "Espacio Aéreo de Defensa Nacional".

pic.twitter.com/oQScTH5Iyk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 12, 2023

Pat Ryder, portavoz del Pentágono, comunicó que ambos países colaboran para recuperar el objeto y así obtener más información sobre el mismo. No obstante, la Casa Blanca no ha dado explicaciones de cómo ha permitido que este ovni cruce Alaska y no fue derribado como ocurrió con un similar el viernes.

A diferencia del cuerpo derribado el viernes, el cual tenía el tamaño de un carro pequeño, el recientemente interceptado tenía similar diseño que el globo de origen chino.