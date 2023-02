¿Cuándo pagarán los 40 dólares por haber sido parte de la Junta Receptora del Voto?

En total fueron 279.244 ecuatorianos que fueron designados partes de las Juntas Receptoras del Voto (JVR) que participaron en las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023 donde se integraron 40.714 juntas en todo el país.

La labor de los miembros de las JRV comenzó a las 06:30 en los recintos electorales y culminó pasado las 23:00. En total estuvieron más de 16 horas en los recintos electorales. Ante eso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pagará $40, ¿cuándo?

CUENCA-ELECCIONES CONTEO VOTOS 2023 (Boris Romoleroux/API)

Enrique Pita, vicepresidente del organismo electoral, mencionó que todavía no tienen una fecha exacta de cancelación. Pese a que se había dicho que se cancelarían en marzo.

“Lamentablemente, esto está subordinado a concluir los procesos. Entonces, ¿cuál es la actividad para llegar a eso? Todos los padrones electorales, las actas de instalación y conclusión tienen que ser escaneados, y ya estamos escaneándolos (...). Esa es la información que se acumula en el CNE y determina quiénes sí se presentaron a trabajar y quiénes firmaron las actas, para poder acreditarles los recursos vía bancaria” — Enrique Pita del CNE

Cabe resaltar que las personas que no se presentaron o se ausentaron y no firmaron las actas serán multados. La sanción económica para quienes fueron designados como parte de la JRV y no asistieron la multa es del 15% del salario básico, es decir $67.50.

Si usted abandonó la junta que ya se instaló, esta multa es más grave y puede ir de 11 a 20 salarios básicos, es decir de $ 4.950 a $ 9.000.