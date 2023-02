¡MALAS NOTICIAS! No se podrá ver el comete verde desde el Observatorio Astronómico de Quito

¡Tenemos mala suerte! Debido al mal tiempo en Quito, el Observatorio Astronómico de Quito (OAQ) informó en sus redes sociales que las personas que reservaron para este 1 de febrero no podrán acercarse a mirar el paso del cometa verde que se vuelve a reencontrar con la Tierra luego de 50 mil años.

“Se informa a la ciudadanía que desde el parque La Alameda se mantiene una nubosidad del 99% con probabilidad de lluvia para esta noche. Por tal motivo, no será visible el paso del cometa verde, por lo tanto no se observará a través de nuestros equipos. En vista de que las condiciones meteorológicas no son las óptimas para el uso de telescopios, se realizará una retransmisión de este importante evento astronómico desde nuestro Facebook Live”.

Asimismo, el OAQ informó que para las personas que reservaron para los demás días, se les avisará con tiempo si pueden acercarse a ver el cometa verde. Todo dependerá del clima.