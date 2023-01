“Este que se quiere casar”: Revelan supuesta conversación de Valentina Trespalacios sobre John Poulos

El ciudadano estadounidense John Nelson Poulos, principal sospechoso del asesinato de la DJ colombiana Valentina Trespalacios, de 23 años, está detenido en Colombia tras ser atrapado en Panamá.

El asesinato de Trespalacios conmocionó a Colombia después de que su cuerpo fuera hallado dentro de una maleta que un reciclador encontró en un contenedor de basura.

Ahora nueva información se ha revelado. Lo más reciente, una supuesta conversación de WhatsApp entre la víctima y una amiga.

Según las imágenes reveladas por El Tiempo, en los mensajes su amiga le habría escrito a la DJ “por eso está tragado”. A lo que Trespalacios responde que sí y que “esa es la idea”

También la Dj habría escrito, “Este que se quiere casar, estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos, ni nada, me dijo como ‘ya sé que no te atraigo, no tienes que fingir’”.

También hay un audio del que no se ha conocido su contenido.

De acuerdo al citado medio, las conversaciones fueron extraídas del celular de una de las amigas de Trespalacios.

La causa de la muerte de la joven, según Medicina Legal, fue por ahorcamiento. El cuerpo presentaba cinco surcos de presión en el pecho y múltiples hematomas.

El abogado Miguel Ángel del Río, que representa a la familia de la víctima, dijo a medios locales que Poulos se enfrenta a penas de 50 años de prisión por “feminicidio agravado” y “ocultamiento y manipulación de evidencia probatoria” por haberse deshecho del celular de Trespalacios.