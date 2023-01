¡Tenga cuidado! Periodista denuncia una nueva modalidad de estafa en Ecuador

¡Alerta! La inseguridad en el país cada día crece más. Esta vez le pasó a un periodista ecuatoriano quien expresó su malestar por medio de la red social Twitter, al estar recibiendo constantes llamadas de números desconocidos.

Luis Antonio Ruiz, periodista de Teleamazonas, escribió un tuit donde mostraba una captura de pantalla de varios números que lo llamaban para asustarle, estafarle y extorsionarle. Acompañó la imagen con el siguiente texto: “Segundo p****jo que me llama a decir que no quiere molestarme, pero que tengo que pagar si no me quiebran”

Pilas. Número de vacunadorzuelo 👇 pic.twitter.com/oLDv9jxo55 — Luis Antonio Ruiz (@luisantonio_r) January 24, 2023

El guayaquileño, al parecer, no es el único usuario en recibir varias de estas llamadas. Algunos seguidores del periodista respondieron a su denuncia comentando diferentes números de teléfono para que los usuarios tomen precaución y no caigan en esta red.

Segundo pendejo que me llama a decir que no quiere molestarme pero que tengo que pagar si no me quiebran... pic.twitter.com/bdkmnTMGg2 — Luis Antonio Ruiz (@luisantonio_r) January 24, 2023

Este número manda link supuestamente del banco del Pacífico , según qué un pago no se ha hecho efectivo pic.twitter.com/8d9wUHD0Iw — Stefania Hidalgo C.S.E (@StefaniHidalgoP) January 24, 2023

Por el momento, la Policía Nacional no se ha pronunciado respecto al tema pese a que varios usuarios han etiquetado a la institución, expresando su enojo y malestar al estar recibiendo varias de estas llamadas.

¿Que hacer para evitar ser estafado?

No podemos evitarlas pero si alguna vez fuiste engañado o extorsionado, te dejamos algunos consejos que serán de ayuda por si algún momento lo necesitas. Pilas con los siguientes TIPS:

En primer lugar es importante que no compartas tu información personal en redes sociales o grupos.

en redes sociales o grupos. Si recibes llamadas o mensajes de un número extranjero o desconocido, no contestes y bloquéalos enseguida.

No compartas tu información bancaria, claves o contraseñas con nadie.

con nadie. Recuerde que si autoridades como policías, bomberos o médicos le piden dinero y lo presionan para el depósito, seguro se trata de una estafa.

para el depósito, seguro se trata de una estafa. Si la llamada involucra a un familiar , trate de comunicarse con alguien cercano que le asesore para tomar la decisión correcta.

, trate de comunicarse con alguien cercano que le asesore para tomar la decisión correcta. Existen aplicaciones gratuitas como TrueCaller que te pueden ayudar a identificar al número para que evites contestar marcando SPAM.

para que evites contestar marcando SPAM. Si las llamadas continuan, comuníquese de inmediato con la policía.

Te puede interesar:

[ “Usted se encuentra en nuestro sector”: cámara de seguridad registró a ‘vacunadores’ entregando una amenaza escrita ]

[ Sentenciado a 17 años por el asesinato de Efraín Ruales apeló su condena. A dos años de su muerte ¿Quién es el autor intelectual? ]