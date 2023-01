Madre denuncia que su hija es víctima de bullying en un colegio de Quito y muestra fotos de la menor brutalmente golpeada

Una madre desesperada ha tenido que recurrir a las redes sociales para evidenciar el bullying del que es víctima su hija en el colegio Juan Pío Montufar, en el sur de Quito.

La mujer denuncia que desde inicios del año lectivo, su hija adolescente sufre amenazas de la estudiante que la agrede y también es víctima de bullying constante por parte de sus compañeros de clase.

“Luego de crear chismes sobre ella a tal punto que le hicieron un vídeo burlándose de mi hija, se avisó a las autoridades y lo único que hacen es una charla y que firmen una hoja donde se comprometen a no molestarse más y ya, pero las dos quedan como causantes, no una víctima y otra victimaria no ...... Después fueron las amenazas, insultos en el curso, empujones, rechazo, y todos esto se avisó a la institución y luego la agresión en el que mi hija lo único que logró hacer por defenderse es tomarle del pelo”, dice una parte de la denuncia de Mariela.

Además su madre publicó las fotos de los golpes que ha recibido su hija: “Por causa de los golpes, los médicos mandaron a ponerle collarín, tiene moretones en su cara porque fue un rodillazo en el ojo que le dio, jalón de cabello, cachetada, patada en el estómago”, revela.

En una entrevista con Teleamazonas, la progenitora hizo público un video donde se evidencia cómo golpean a su hija dentro del aula de clase. “Le dicen que es fea, es la cuco, que tiene los dientes chuecos, son agresiones por su aspecto físico”, dijo.

Además, la madre reveló que estos actos están sucediendo sin que los directivos del colegio tomen medidas para frenarlo. De hecho, menciona que el caso de su hija no es el primero en la institución educativa.

@teleamazonasec @tctelevision @jcarreraandrade @TVCElComercioTv @AVAstudillo su ayuda por favor no es justo que exista bullying en las instituciones educativas y las autoridades del Colegio Montufar no hagan nada. pic.twitter.com/ihecFTY3eg — Tochi (@1134ross) January 18, 2023

Ministerio de Educación se pronuncia:

La entidad confirmó la agresión que sufrió la adolescente e indicó que se han activado los protocolos para salvaguardar la integridad de la menor y que se aplicó la sanción de suspender por 15 días a la estudiante agresora.