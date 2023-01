“Perdí a mis hijos”: la desgarradora denuncia de docente que le negaron el permiso en colegio pese a su embarazo

La desgarradora denuncia de una maestra fue publicada en redes sociales. La educadora asegura que perdió a sus bebés tras haber sido negados los permisos por parte de una institución educativa ubicada en Rumiñahui, mientras estuvo embarazada. Además, realizó un pedido a la ministra de Educación para que se haga “justicia” con su caso.

“De la Unidad Educativa Jacinto Jijón y Camaño. Hoy me atrevo a denunciar el autoritarismo de quienes dirigen la institución del Distrito 17- 11 en Mejía, Rumiñahui, donde con la indolencia y la negligencia de la señora rectora”, indicó la profesora en un video que fue difundido por la Unión Nacional de Educadores (UNE).

De igual manera, indicó: “perdí dos vidas, ya que me encontraba en estado de embarazo. El día martes tres de enero en mis labores tuve un fuerte dolor abdominal y la señora (rectora) me dejó prácticamente 15 minutos esperando para que me permitiera salir en busca de auxilio médico”.

“Minutos muy vitales en los que me desangré y perdí a mis hijos. Hoy indignada, dolida y desesperada pido a la señora ministra y a las autoridades justicia. Basta de tanto acoso y violencia en las instituciones educativas”.

🔴#ATENCIÓN| Maestra del cantón #Rumiñahui, denuncia que mientras se encontraba en su jornada de trabajo presentó fuerte dolor abdominal. La rectora no concedió permiso. Al contrario la retuvieron 15 minutos al interior del colegio provocando la pérdida de sus bebés @mariabrownp pic.twitter.com/6Xx6FpJDWn — UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) January 24, 2023

Asimismo, la docente le hizo un pedido especial a la cabeza de la cartera de Estado, María Brown, para que analice el caso y tome cartas en el asunto por el proceder de estas autoridades.