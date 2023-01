“No creo en esa verdad de Cáceres”: Elizabeth Otavalo y las inconsistencias en la investigación del femicidio de María Belén

Se cumplen 3 208 horas del femicidio de María Belén Bernal. El hecho ocurrió el pasado 11 de febrero en la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”. El crimen fue perpetrado por un uniformado, Germán Cáceres, quien posterior a su captura aseguró haber sido el autor directo, sin la complicidad de nadie. El pasado 15 de enero culminó la instrucción fiscal del caso. La cadete Joselyn Sánchez, quiene fue detenida por presunta participación en el delito, se le revocó la medida de prisión preventiva el 18 de enero. Posterior a estos hechos, Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, asegura que existen inconsistencias en la investigación y en las decisiones de las autoridades.

“Estamos dándonos cuenta que Cáceres en su ampliación de versión dado en La Roca, el se inculpa de todo y aquí hay algo como que no tiene coherencia. Se abre el teléfono de María Belén, se escucha, que, creo no es el audio completo, que no hay la voz de Joselyn Sánchez”, indicó la madre de María Belén en una entrevista para Hechos Ecuador.

También añadió: “sale en libertad la cadete, la Fiscalía se lava las manos y ahora qué es lo que va a pasar, ¿solo Cáceres es el culpable y el señor Camacho que no le prestó auxilio? ¿qué va a pasar luego de esto en el fraude procesal? Vamos a decir que Joselyn no tuvo nada que ver cuando estuvo en la ‘fiestita’ con Cáceres y ahí tuvieron relaciones.

“Entran a la Escuela de Policía y después de que asesina a mi María Belén también tiene relaciones festejando y ahora ella víctima. Respeto mucho que sea mujer, pero hay normas y reglas que hay que cumplirse y no creo en esta verdad de Cáceres, algo más hay detrás de todo esto”.

Elizabeth Otavalo pide la verdad por el femicidio de María Belén Bernal

¿Por qué sostiene dudas?

Elizabeth Otavalo aseguró que desde el 22 de diciembre, fecha en se realizó la pericia en el teléfono de María Belén, abren el dispositivo tras un pedido de la Defensoría del Pueblo y Fiscalía.

“En esta apertura solamente se ve las llamadas de María Belén a su esposo, que raro. (...) Ella estaba tratando de cuidar el trabajo de Germán Cáceres, a quien le permiten el ingreso en estado etílico, se cambia de ropa e ingresa de la mano con Joselyn Sánchez a al ‘Castillo de Grayskull’. Luego ingresa María Belén y en el audio, que me atrevo a decir que es manipulado, mi hija le dice cuatro cosas y él la procede a asesinar”, aseguró Otavalo.