La acción que tomará la madre de María Belén Bernal tras la liberación de la cadete Joselyn Sánchez

El pasado miércoles 18 de enero, la Fiscalía General del Estado le revocó la medida de prisión preventiva a la cadete Joselyn Sánchez. Fue detenida el 16 de septiembre de 2022, por la supuesta complicidad en el femicidio de María Belén Bernal, perpetrado por el expolicía Germán Cáceres, en los interiores de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”. Frente a la liberación de Sánchez y las investigaciones respecto al crimen, la madre de la víctima tomará acciones en la búsqueda de justicia y reparación lejos de la justicia ecuatoriana.

“ Voy a ir a organismos internacionales para que analicen lo que aquí no se puede analizar . Yo Elizabeth Otavalo no estoy segura de que todo lo que me han dicho es verdad. Ustedes recuerdan los audios de Joselyn Sánchez, donde ella mismo dice que un general fue a decirle que va a hablar con la fiscal, ¿no pueden hacer lo mismo con Germán Cáceres”, indicó Elizabeth Otavalo en una entrevista para Hechos Ecuador.

De igual manera, agregó: “de todas maneras lavamos la institucionalidad y María Belén queda como una estadística más. Pues no, no quedará como una estadística más. La gente se está olvidando y todo el mundo se está olvidando que a ella la mataron en la Escuela Superior de Policía, un miembro policía, independientemente sea su esposo y nadie de esa institución le brindó ayuda a pesar de que ella gritó muy fuerte: ‘auxilio’”.

“No me siento conforme, incluso con la salida de Joselyn Sánchez. Vamos a ver qué pasa, esperemos que en fraude procesal, porque tampoco me quieren dar los expedientes, porque está prohibido. Yo quiero saber cuál es el grado de responsabilidad de esta señora cadete. (...) Con quienes estuvieron en la fiesta, ¿lo planificaron? ¿quiénes más estuvieron en la fiesta? No existe la tal pelea que todo el mundo dice, sí existe los ruidos”. — Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal

Elizabeth Otavalo

Para Elizabeth Otavalo, la muerte de su hija tuvo que ver con una supuesta “planificación” en la institución policial. Considera que la cadete Joselyn Sánchez tiene respuestas pendientes, ya que estuvo la noche en que fue consumado el crimen.

Por otro lado, también la madre de la víctima asegura que para las futuras acciones sobre el caso, ha mantenido varias conversaciones con varios organismos internacionales de Derechos Humanos para obtener otras miradas sobre los hechos investigados.