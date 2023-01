A casi dos años de su asesinato: En claves, todo sobre el caso de sicariato Efraín Ruales

Un enero que cubrió de sangre a la nación tricolor y que marcó un precedente en el mundo de la televisión y del riesgo al que están sujetos los reporteros cuando abordan terrenos que van un poco más allá del entretenimiento.

Efraín Ruales, actor, bailarín y presentador, fue interceptado un 27 de enero de 2021 por un auto que lo abordó a pocas cuadras del gimnasio donde salía acudir de manera frecuente para ejercitarse con su novia, Alejandra Jaramillo. La pericia forense logró determinar que uno de los tres impactos de bala que recibió el joven presentador fue el que terminó cegando su vida.

1. Un crimen planificado

Un asesinato ordenado desde la cárcel: Alias “Choclo”, líder de la organización delictiva “Los Lagartos”, fue quien desde el interior de la cárcel contrato al equipo en el que estuvieron involucrados al menos ocho delincuentes, quienes se repartieron su participación para llevar a cabo el crimen.

2. Implicados

La Fiscalía ya ha procesado a Álvaro Bolívar C. A., alias “Alvarito”, como autor de los disparos; a Alexis Paúl C. V., alias “Casquete”, quien conducía el vehículo utilizado en el hecho; y, a Carlos M. C., alias “Choclo”, porque habría ordenado el crimen –aparentemente– desde el interior de la Penitenciaría del Litoral.

El 15 de junio de 2021, Fiscalía vinculó a Karla Yamilé M. M., pareja sentimental de alias “Casquete”: ella habría sido la encargada de incinerar el vehículo empleados por los sicarios para ejecutar el asesinato. También a Jorman Steeven V. S., quien habría sido encargado de la logística para cometer el delito; y, a Juan Carlos R. Q., quien participó en el robo del automotor incendiado.

En los últimos días, se dio a conocer la sentencia de uno de los últimos procesados, Aarón Andrés A. C., Él fue el encargado de deshacerse del arma de fuego, arrojándola al Estero Salado.

Asesinato de Efraín Ruales

3. ¿Cuánto se pagó por el asesinato?

Mover a toda una banda estando dentro de la cárcel solo es posible de una manera, dinero. De acuerdo con todas las investigaciones policiales, la vida del presentador fue ejecutada por un pago de 20.000 dólares para el asesinato. Sin embargo aunque ya hay una cifra, no está asentado el motivo.

4. ¿Qué pasó con los autores intelectuales?

Tras el ejecute del cruel asesinato de Efraín Ruales, las autoridades policiales comenzaron el engranaje de piezas para dar forma y rostro a quienes participaron en el hecho de sangre del presentador. Luego de casi dos años, ya hay una sentencia y varios nombres en la lista de autores materiales, sin embargo, existe una plaza que sigue vacía, y que ya está cerca de su segundo aniversario, la de los autores intelectuales.