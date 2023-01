Femicidio en Sangolquí: el tiempo en que se sabrá quiénes son los autores del asesinato de Paola

Se cumplen 18 días del femicidio de Paola Ortega Alcocer. Fue asesinada el pasado dos de enero en el interior de su vehículo en Sangolquí. Los autores materiales del crimen la apuñalaron 11 veces en el cuello. De acuerdo a un informe publicado por la Fiscalía General del Estado, Cristhian N., esposo de Paola y exaspirante a la Policía Nacional, se le presentaron cargos por ser presunto autor intelectual del crimen.

En 20 días se conocerá una sentencia oficial sobre este caso. Además, también se hará público quienes fueron los responsables del asesinato de la ciudadana de 35 años.

Adriana Ortega (AO), hermana de Paola, conversó con Metro Ecuador y dio más detalles respecto a los últimos detalles del caso.

¿Qué es lo último que se sabe del caso?

AO: “Las autoridades ahorita ya están al tanto de uno de los autores materiales del crimen. De hecho ya se le tiene claramente identificado. Además, el caso está avanzado bien, porque ya se encontraron más pruebas acerca de lo que sucedió eses día. Se están haciendo las pericias para saber la resolución del caso a fin de mes. También se están llevando acabo versiones para realizar una ampliación de los hechos, nos están llamando ya a las declaraciones”.

Respecto a las pruebas, ¿se acercarían a la vinculación total del autor intelectual del femicidio?

AO: “Ese tema es muy delicado y por el momento eso no se puede revelar explícitamente. Sin embargo, con estas pruebas tenemos una vía un camino para destapar al autor intelectual a ciencia cierta. En unos 20 días se sabrá quienes son los autores intelectuales y materiales”.

¿Qué se sabe sobre el posible paradero de los autores materiales?

AO: “Los que cometieron el asesinato directo de mi hermana son personas profesionales. Ya han cometido estos delitos en otras ocasiones. Uno de ellos tiene más de 25 detenciones, eso es lo que nosotros sabemos. Fiscalía y DINASED ya les están siguiendo la pista”.

Paola Ortega Alcocer, víctima de femicidio en Sangolquí. Imagen: Cortesía

Usted y su familia, ¿qué piden para los asesinos de Paola?

AO: “Lo que pedimos es la pena máxima para estos individuos que lo único que han es hacernos muchísimo daño. Yo sé que nada nos va a devolver la vida de mi hermana, pero que por lo menos esto quede como un precedente para que ya no vuelva a suceder este tipo de cosas. Sí les pueden dar 50 años, que les den eso, pero no queremos este tipo de lacras en la sociedad. No merecemos tener este tipo de personas en este país”.

Este domingo 22 de enero se realizará un plantón en Sangolquí, ¿en qué consiste esta acción?

AO: “La marcha que se va a realizar es pacífica, pidiendo justicia no solo por mi hermana, sino por todas las mujeres de este país, para que este caso, ni otro quede impune. Este sufrimiento que nosotros tenemos, no se va borrar con una marcha o teniendo un culpable, este dolor que nosotros tenemos, va a ser por siempre. No queremos que otro caso de esto vuelva a suceder, ni aquí en el cantón, ni aquí en el país. Y a es hora de que el gobierno tome acciones muy fuertes contra estas personas”.