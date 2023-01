Femicidio en Sangolquí: el argumento con el que intentan proteger al presunto autor intelectual del asesinato de Paola

Paola Ortega Alcocer fue asesinada el pasado dos de enero en el interior de su vehículo en Sangolquí. Los autores materiales del crimen la apuñalaron 11 veces en el cuello. De acuerdo a un informe publicado por la Fiscalía General del Estado, Cristhian N., esposo de Paola y exaspirante de la Policía Nacional, se le presentaron cargos por ser el presunto autor intelectual del femicidio. Según declaraciones que realizó la defensa de él, el asesinato de la ciudadana de 35 años habría sido por acoso de la delincuencia organizada. Es decir robo y extorsión bajo la modalidad de ‘vacunadores’. Sin embargo, en el informe de Fiscalía no se señala nada respecto al tema, por este motivo la familia de la víctima se pronuncia y desmiente las declaraciones.

“Hay muchas inconsistencias en la entrevista sobre lo que el Dr. Chicaiza señala sobre los ‘vacunadores’. No hubo nada de eso. En Sangolquí gracias a Dios, no nos llegan. Eso se escucha en otras partes, pero aquí no. Si hubiera el caso de que existan, no hubiera sido la piñatería de mi hermana sino otras distribuidoras más grandes”, indicó a Metro Ecuador, Adriana Ortega, hermana de Paola.

Por otro lado, desmiente también la afirmación del jurista sobre que siempre frecuentaban el local de hamburguesas. Pues, Paola y su esposo siempre concurrían a un puesto familiar de pinchos en Conocoto.

"Las claves para dar con los responsables del femicidio de Paola Ortega"./ Imagen Referencial

“No hay crimen perfecto y por ello hay contradicciones, por eso está preso. Entonces dice también que ella maneja anillos, la cadena que supuestamente estaba puesta era normal, pero ella no tenía puesta ni el anillo de matrimonio. Nunca recibió amenazas de vacunadores, ni tampoco ella ha dado dinero a ningún extorsioandor”, agregó Ortega.

Además aseguró que existen contradicciones en los argumentos con los que se trata proteger al presunto autor intelectual que, de acuerdo al informe de Fiscalía, videos revelaron que desbloquea el seguro de la puerta del auto con el control remoto a media cuadra de su vehículo y, acto seguido, entran los dos autores materiales para apuñalar a Paola.

De igual manera, no le brindó los primeros auxilios como él dijo en su versión, teniendo un centro de salud a dos cuadras y dejando que se desangre la víctima hasta perder la vida.